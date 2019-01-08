İstanbul'da okullara kar tatil var mı? sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. Öğrencileri İstanbul'da 2 gündür etkili olan soğuk ve karlı hava nedeniyle Valilik'ten okulların tatil olduğuna dair gelebilecek haberi bekledi. Ancak kar yağışının İstanbul'da beklendiği gibi etkisini göstermemesi, okulların tatil edilmesine gerek bırakmadı. Peki bundan sonra hava durumu nasıl olacak? İşte 9 Ocak 2019 İstanbul hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı bu geceden itibaren etkisini yitiriyor. Dolayısıyla okullar yarın kar yağışı nedeniyle tatil olmayacak. Konuyla ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça detaylar haberlerimizde olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 9 OCAK

SALI 18.00 - 21.00 1 1 74 9 28 SALI 21.00 - 24.00 0 -3 72 9 19 ÇARŞAMBA 24.00 - 03.00 0 -6 61 25 35 ÇARŞAMBA 03.00 - 06.00 -1 -8 69 30 46 ÇARŞAMBA 06.00 - 09.00 5 5 65 36 53 ÇARŞAMBA 09.00 - 12.00 6 6 59 37 56 ÇARŞAMBA 12.00 - 15.00 7 7 54 38 57 ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 8 8 56 26 55 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 8 8 58 20 38 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 7 7 62 23 35

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