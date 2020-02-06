İstanbul'da okullar için kar tatili var mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. İstanbul için Meteoroloji'den gelen kar yağışı, buzlanma ve fırtına uyarısı, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Hal böyle iken gözler de İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Peki İstanbul için son durum ne?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olmaya başlayan soğuk hava ve kar yağışının ardından özellikle öğrenciler kar tatili beklentisine girdi. Ancak henüz İstanbul Valiliği'nden ya da diğer resmi kurumlardan gelen bir tatil açıklaması yok. Konu ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 7 ŞUBAT 2020 CUMA