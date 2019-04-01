İstanbul seçimi kim kazandı? 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul ili oy oranları merak konusu oldu. İstanbullu vatandaşlar İstanbul'da hangi partinin kazandığını merak ediyor. Tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlarda. İşte, 31 Mart 2019 İstanbul seçim sonuçları...

İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur ittifakı'nda Binali Yıldırım gösterilirken, Millet İttifakı'nda ise Ekrem İmamoğlu gösterildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP'den Ekrem İmamoğlu, %48,65 oy oranı, AK Parti'den Binali Yıldırım ise %48,71 oy oranı bulunuyor.

(2019 İstanbul seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)

İSTANBUL CANLI SEÇİM SONUÇLARI TIKLAYIN

İSTANBUL'DAN İLK SONUÇLAR

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İstanbul genelinde saat 23.36 itibariyle sandıkların yüzde 98,8'i açıldı.

İSTANBUL SEÇİM 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor.