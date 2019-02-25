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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Sorusu şu an gündemde. İstanbullu vatandaşlar yarın okullar tatil mi şeklindeki sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı. 26 Şubat 2019 yani yarın İstanbul'da kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BİTİYOR! HAVALAR ISINIYOR
Hafta sonunu kar altında geçiren İstanbul'un, yarın 10 dereceye kadar ısınması, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın 12-14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklı olarak hafif yağmur devam edecek. Bölgede etkili olan poyraz fırtınası ise hızını yavaşlatarak, saatte 30-60 kilometre arasında sürecek.
Salı günü bütün Marmara'nın parçalı bulutlu olacağı, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin ise aralıklı yağışlı olması bekleniyor.
Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakara çevrelerinin güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı beklenirken, diğer kesimlerdeki yağış yağmur şeklinde olacak.
Bölgede çarşamba günü kuvvetli poyraz öngörülürken, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri aralıklı hafif yağmurlu geçecek.
- Marmara'daki yağış cumadan itibaren bölgeyi terk edecek
Marmara'da etkili olacak yağışlı havanın cumadan itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Havanın cuma ve cumartesi günleri, parçalı az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul'da hava yarın 10 dereceye kadar çıkacak. Çarşambaya kadar sıcaklığın 8 ile 10 derece arasında olması beklenirken, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerinde 1-2 derece artış yaşanarak sıcaklığın 12-14 derece arasında olması öngörülüyor.
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