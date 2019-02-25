SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
istanbul
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da kar tatili var mı? (Hava durumu)

İstanbul'da haftasonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Vali Ali Yerlikaya, bugün okulların tatil edildiğini açıklamıştı. Öğrenciler tatili fırsat bilerek dün karın tadını çıkarmıştı. Peki yarın için bir açıklama yapıldı mı? İşte İstanbul hava durumu ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabı

Giriş: 25.02.2019 - 15:01 | Güncelleme:

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu bugünkü tatilin tadını çıkaran öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul haftasonu etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünmüş, kartpostallık görüntülerin ardından Vali Ali Yerlikaya'dan da öğrencileri sevindiren okulların tatil edildiği haberi gelmişti. Öğrenciler şimdi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul hava durumu ve okulların tatil olup olmayacağına dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ŞUBAT

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri özellikle kar altında kalmıştı. Durum böyle olunca da bugün okullar tatil edilmişti. Ancak kar yağışı bugün devam etmedi ve yerdeki karların büyük bölümü de eridi. Yarın okulların tatil olacağına dair resmi makamlardan da henüz bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, bugün ve yarın İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Bugün hava bulutlu sıcaklık 6 derece iken yarın güneş kendini gösterecek ve hava sıcaklığı 7-8 derece arasında seyredecek.

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZARTESİ12.00 - 15.0066803553
PAZARTESİ15.00 - 18.0066773353
PAZARTESİ18.00 - 21.0055792648
PAZARTESİ21.00 - 24.0044802540
SALI24.00 - 03.0033802337
SALI03.00 - 06.0033821434
SALI06.00 - 09.0066781625
SALI09.00 - 12.0077651328
SALI12.00 - 15.0088641424
SALI15.00 - 18.008866621
SALI18.00 - 21.007783813
SALI21.00 - 24.006681512

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X