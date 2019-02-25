İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusu bugünkü tatilin tadını çıkaran öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul haftasonu etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünmüş, kartpostallık görüntülerin ardından Vali Ali Yerlikaya'dan da öğrencileri sevindiren okulların tatil edildiği haberi gelmişti. Öğrenciler şimdi yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul hava durumu ve okulların tatil olup olmayacağına dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 ŞUBAT

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri özellikle kar altında kalmıştı. Durum böyle olunca da bugün okullar tatil edilmişti. Ancak kar yağışı bugün devam etmedi ve yerdeki karların büyük bölümü de eridi. Yarın okulların tatil olacağına dair resmi makamlardan da henüz bir açıklama gelmedi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, bugün ve yarın İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Bugün hava bulutlu sıcaklık 6 derece iken yarın güneş kendini gösterecek ve hava sıcaklığı 7-8 derece arasında seyredecek.