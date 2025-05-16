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        Haberler Dünya İstanbul'daki İran-Avrupa ülkeleri nükleer görüşmeleri sona erdi | Dış Haberler

        İstanbul'daki İran-Avrupa ülkeleri nükleer görüşmeleri sona erdi

        İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları bugün İstanbul'da nükleer konulu toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:35
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        İstanbul'daki İran-Avrupa nükleer görüşmeleri sona erdi
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        İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde İstanbul'da düzenlenen toplantı bitti.

        İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen toplantıda İran’ı Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi temsil etti.

        İstanbul'daki görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

        Toplantının sora ermesinin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

        Garibabadi, “Dr. Taht Revançi ve ben üç Avrupa ülkesinin siyasi yetkililerini İstanbul'da ağırladık. (ABD ile devam eden) Dolaylı nükleer görüşmelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk. İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır. Gerekli durumda tekrar bir araya gelip görüşmeleri sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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        E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD-İran müzakerelerinin ertelenmesinin ardından görüşme iptal edilmişti.

        İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor.

        Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

        Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

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