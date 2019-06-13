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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstanbul dikkat! Nem oranı yüzde 96!

HABERTURK.COM

Yapılan son hava tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ancak özellikle İstanbul'da bugün nem oranının yüzde 96'yı bulmasıyla birlikte 30 derecelik sıcaklık 4-5 derece daha yüksek hissedilecek

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulunuldu. Bölgelerimize göre hava sıcaklıkları ise şöyle...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 30, Parçalı bulutlu... İstanbul'da bugün nem oranının yüzde 96'ya çıkması bekleniyor.

BURSA: 30, Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE: 32, Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR: 32, Parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR: 25, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 28, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 27, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 26, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA: 26, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 27, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 27, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA: 26, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 26, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 25, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 24, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 30, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

VAN: 24, Parçalı bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 34, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

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