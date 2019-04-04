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İstanbul Havalimanı ne zaman, saat kaçta taşınacak? Günün en çok aranan soruların başında yer aldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı büyük taşınmanın tarihini ve saatini verdi. İşte detaylar...
İSTANBUL HAVALİMANI NE ZAMAN SAAT KAÇTA TAŞINACAK?
İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu, yerel saat ile 5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili havayolu şirketine başvurması gerekmektedir.
İSTANBUL HAVALİMANI TAŞINMA- KAPANACAK YOLLAR
Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan’da saat 22.00 ile 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacak.
-Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.
-İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu 6 Nisan sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.
-Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak.
İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR
İstanbul Havalimanına ulaşım İETT otobüsleri ve HAVAİST hatları ile sağlanabilir. Yeni Havalimanına, İETT’nin H2, H3, H4 numaralı hatları ve HAVAİST’in İST1, İST2, İST3, İST7, İST19 numaralı hatları ile ulaşılabilir.
İSTANBUL HAVALİMANINA NASIL GİDERİM
İSTANBUL HAVALİMANI NASIL TAŞINACAK?
İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın nasıl olacağını şu sözlerle anlattı, "Dünyanın en büyük göçünü başlatmak üzereyiz. Şimdi en büyük adımı başlatacağız. 5 nisanla başlayacak olan süreç 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni yuvamıza kavuşacağız. Elbette taşınma sırasında zaman zaman hesapta olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Herhangi bir aracımızda duraksama arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk."
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