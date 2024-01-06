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        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul kar yağışı son dakika: İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?

        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?

        Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, AKOM'un önceki gün İstanbul için verdiği kar alarmının ardından mega kentin heyecanla beklediği kar yağışının ne zaman gerçekleşebileceğini ve yağmurla gelebilecek karın nerelerde beyaz örtü oluşturabileceğini detaylarıyla anlattı. İşte son durum...

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 06.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:05
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        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
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        İstanbul'a ne zaman kar yağacağı sorusuna Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, tüm ayrıntılarıyla cevap verdi. İşte Öztel'in, kar açıklaması:

        "Batı ve güney bölgeler son 14 günü, mevsime göre sıcak havalarda geçirdi. Doğu ve Güneydoğu kar yağışları altında soğuk günler geçirirken batıda kar özlemi sürüyor. Hava tahmininde kullanılan haritaları üreten modeller, onlarca farklı senaryo çiziyor.

        Bunu yılın özellikle kış aylarında sık görüyoruz. Bugün dünya çapında sayıları 200’leri aşan sayısal tahmin modelleri, çeşitli meteoroloji girişimlerinin, öğrenci kulüplerinin, üniversitelerin geliştirdiği (daha çok mevcut bir modelin üstünde add-on gibi çalışan) yazılımları da ilave edersek o kadar fazla tahmininiz olur ki, hangisini dikkate alacağımızı şaşırabiliriz.

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        Ülkelerin meteoroloji kurumları, en isabetli hava tahminini bu bilgiye ihtiyacı olan her yere iletirken, bize düşen biraz da bu karmaşayı sadeleştirmek.

        "BUGÜN VE YARIN İZMİR'DE SAĞANAĞA DİKKAT"

        Yakın vade için son hava tahminleri ise önce güney ve güneybatı yönlerden oldukça kuvvetli esiyor. Bugün öğleden sonra kıyı Ege'de hafif yağmur geçişleri bekleniyor; özellikle İzmir ve çevresindeki yağmur pazar sabahına doğru kuvvetlenecek. İzmir’de gece 03:00-06:00 sularında beklenen kuvvetli sağanak, su baskınlarına yol açabilir.

        "PAZAR GÜNÜ YURDUN BATISI YAĞIŞLI"

        Kıyı Ege, Antalya çevresi, Trakya ve İstanbul'da pazar günü genelinde yağmur var. Sıcaklıklar pazar hâlâ yüksek seyredecek, yağmurlar lodoslu rüzgarın getirdiği yumuşak havada meydana geliyor.

        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Marmara ve Ege bölgelerinde bu gece ve pazar günü boyunca kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz, fırtına ulaşımı olumsuz etkileyebilir ve kıyılarda teknelerin işini zorlaştırır. İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve Edirne fırtınadan en çok etkilenecek yerler arasında.

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        İSTANBUL'DA SALI GÜNÜ SICAKLIK 5 DERECE

        Pazartesi günü, güney, batı ve iç bölgelerde yer yer yağmurlu geçişler yaşanacak ve uzun süredir beklenen soğuk hava dalgası salı sabahı Türkiye'yi etkilemeye başlayacak. Salı sabahı İstanbul'da hissedilen sıcaklık tahmini 5°C, bu nedenle pazartesi gününden itibaren kalın giysiler, atkı bere ve eldivenleri hazırlayalım. O eldivenlerle İstanbul’da kartopu oynamak vardı, fakat şehire ağırlıkla karla karışık yağmur ve yağmur düşecek.

        "İNCE BİR KAR ÖRTÜSÜ OLABİLİR"

        İstanbul’un kuzey ilçeleri ile kıyıdan uzak, nispeten soğuk mevkiilerinde kar yağışı haftaya ince örtüler yapabilir. Şehir genelindeki hava durumu için sonraki güncellemeyi takip edelim.

        "İSTANBUL-ANKARA KARA YOLUNA DİKKAT"

        Salı gecesi, soğuk cephe Karadeniz ve Anadolu'nun iç bölgelerinde kar yağışlarına neden olacak; bu, İstanbul-Ankara yollarında Salı-Çarşamba günleri beyaz bir örtü görme olasılığını artırabilir. Bolu, Gerede, Kastamonu ve Samsun yollarında gelecek hafta dikkatli araç kullanmak önemli olacak.

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        Ocak ayı genelinde soğuk ve rüzgarlı günlerin yaşanması bekleniyor. Sağlığımız için önemli olan bu zorlu günlerde vücut nemini korumak ve meyvelerden vitamin almak önemli.

        "SICAKLIK ORTALAMASI 5-6 DERECEYE DÜŞECEK"

        Aralık ayı ve Ocak ayının ilk haftası, sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin 6-7°C üzerinde seyrettiği dönemdi. Ancak, beklenen soğuk hava sistemleriyle birlikte, sıcaklık ortalamalarının 5-6°C altına düşmesi öngörülüyor.

        "KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR"

        Haftaya, Batı ve Orta Karadeniz yüksekleri ile Doğu Anadolu genelinde yoğun kar yağışları bekleniyor. Doğu bölgelerinde kar örtüleri hava pek ısınmadığı için kendini koruyor, batının yükseklerine geçtiğimiz haftalarda düşen karlar ise eridi. Gelecek hafta kış mevsimi ülkemizin geneline yayılacak, hava koşulları hayatımızı etkileyecektir. Uyarı verilen şehirlerde bu uyarıların dikkate alınmasını dileriz."

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        #istanbul kar yağışı
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