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İstanbul seçim sonuçları için seçmenlerin heyecanı her geçen gün daha da artıyor. İstanbul kim kazandı? Sorularına cevap aranırken seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından İstanbul'da AA ve YSK'nın resmi olamayan verilerine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 48,80 oy ile rakibi Binali Yıldırım'ın önüne geçmişti. Açıklanan verilerin ardından AK Parti tarafından sonuçlara itiraz edildi ve geçerli- geçersiz oyların yeniden sayılması için YSK'ya talepte bulundu. Dün kamuoyuna açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, " İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gazeteciler ile yaptığı buluşmada, "Meşruiyet sorunu var. İptale götürür" şeklinde açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu ise seçim sonuçlarıyla ilgili, tespitlerin bir an önce yapılması gerektiğini savundu.
YSK OY FARKI: EKREM İMAMOĞLU MU BİNALİ YILDIRIM MI ÖNDE?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın son paylaşılan verilerine göre;
Ekrem İmamoğlu'nun oyu: 4 milyon 170 bin 552
Binali Yıldırım'ın oyu: 4 milyon 156 bin 354
Oy farkı: 14 bin 198
Sayılan Sandık Oranı: %97
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yerel seçimde usulsüzlük iddiaları olduğunu belirterek sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi, “Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür” dedi.
"BANA ÖYLE ŞEYLER ANLATIYOR Kİ ŞAŞIRDIM"
(Meşruiyet sorunu var) İptale götürür. Şimdi, benim şu anda Büyükçekmece’de, malum adayımız İBB başkanımız Mevlüt Bey. Mevlüt Bey hukukçu. Mevlüt Bey bana öyle şeyler söylüyor ki ben şaşırdım. Ben Mevlüt’e kendime inandığım kadar inanırım. Diyor ki mesela boş arazide, apartman var, orada seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş, adres orası gösteriliyor. Onu geç, iki katlı bir bina. Bina dört kat gösterilmiş, dört kat gösterilen binada seçmenler... İşte bunlar, ciddi manada, seçime ciddi manada bir şaibenin karıştığının ispatları. Ve bunu da tevsik ediyorlar. Şimdi bu tevsik edildikten sonra... Orada bir defa, birinci derecede, İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesini getiriyor. İki, aynı zamanda Büyükşehir’i getiriyor. Büyükşehirde fark daha büyük. Benzer şeylerin Maltepe’de olduğu da söyleniyor. Şimdi, geçersiz oylar noktasındaki çalışmalarda da buna benzer birçok şeyler vardır, bilemiyorum.
EKREM İMAMOĞLU SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin tekrarlanması yönündeki ifadeler hakkında, "O zaman iki ayda bir seçim yapalım. 5 yılda 7 seçim yapıldı. İnsanlar partizanlaştı. Bıraksınlar da bu çocukları eğitelim, insanları tutunduralım. Yazık, günah" ifadelerini kullandı.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a hizmet konusunda acele etmekteyiz. Bir an önce tespitlerimizi yapalım, felsefimizi tüm halkımıza aktaralım, gençlerimiz, kadınlarımız için acelemiz var" diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu yerel seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. İmamoğlu şunları söyledi:
"Bu gecikmenin her anı vatandaşların da hizmet kalitesini ertelediği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de zarara uğratmaktadır. İstanbul'a hizmet konusunda acele etmekteyiz. Bir an önce tespitlerimizi yapalım, felsefimizi tüm halkımıza aktaralım, gençlerimiz, kadınlarımız için acelemiz var.
80 il başkanımızın huzurunda söylüyorum partizanlık sona ermiştir. Şehre hizmet, topluma hizmet kapsamında bir dönem başlayacaktır. Bizim en değerli sürece katkı sunacak anlayışın 16 milyon İstanbul ittifakının benim belediyem şehrim diyebileceğim bir dönemi başlatacağız. İstanbul'un bu sürecinde bizi yalnız bırakmayan il başkanlarımızla sizinle buluşmuş bulunmaktayım, surece katkı bulunmak için geldiler. Çok zaman geçmeden ülkemiz ve şehrimiz adına sonucu hızla elde edeceğimiz sürece gireceğimize inanıyorum.
YSK'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da devam eden sandık sayımları ve süreçle ilgili açıklama yaptı. Güven, dosyaların içeriği ile ilgili bilgi vermeyeceğini dile getirdi.
Sadi Güven şunları söyledi:
”Seçimler bittikten sonra daha önceki açıklamalarımda belirttiğim gibi yargısal süreç devam ediyor. YSK'nın toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunların ikisi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz.
Dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz.
Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Ancak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu hafta polis haftası… Seçim güvenliğiyle ilgili fedakarca gayret eden polislerimizi kutluyorum.”
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