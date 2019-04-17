İstanbul kim kazandı soruları tüm Türkiye tarafından büyük merak konusu olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından İstanbul seçim sonuçları için AK Parti YSK'ya itirazda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul'un 39 ilçesinde oylar yeniden sayıldı. Son olarak Maltepe seçim sonuçları bekleniyordu. Dün gece saatlerinde Maltepe'deki oy sayımı işlemi bitti ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. İmamoğlu, 13 bin 729 oy farkıyla mazbatasını aldı.

İSTANBUL SON DURUM

İstanbul'da oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, gözler mazbata alacak belediye başkan adaylarına çevrildi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, mazbatanın nasıl verileceğini ve daha sonra olağanüstü itiraz sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı

Prof. Dr. Ersan Şen, İstanbul'da yerel seçimlere ilişkin oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından mazbatayla ilgili sürece açıklık getirdi. Prof. Şen, "YSK, şimdi prosedüre uygun mu bakacak. An itibariyle olağanüstü itirazı da kabul edemez. Mazbatayı verdikten sonra ya usulden ret verecek, ya esastan ret verecek, ya kabul edecek ya da delilleri inceledikten sonra ilçeyi yeniliyorum, büyükşehiri yeniliyorum diyebilecek" dedi.



"MAZBATA VERİLMEDEN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ İNCELEMEYE ALINAMAZ"

Prof. Dr. Ersan Şen Habertürk TV'de, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin süreç hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verileceğini söyleyerek, "YSK, olağanüstü itiraz olan dilekçeyi, mazbata verilmeden incelemeye alamaz. Ayrıca, seçilen aday mazbatasını almadan savunma yapamayacağı için, yine incelemeye alamaz" dedi.

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz hakkında bilgi veren Şen, "3 ay süresi var. 7 gün bilgi, belge toplayabilir. Diğer yandan seçim işlerinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimin yenilenmesi, bir sonraki seçime 1 yıl kalana kadar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"MAZBATA VERİLDİKTEN SONRA YA USULDEN YA DA ESASTAN KARAR VERECEK"

Şen, AK Parti'nin yaptığı itiraz hakkında ise şunları söyledi:

"YSK, şimdi prosedüre uygun mu bakacak. An itibariyle olağanüstü itirazı da kabul edemez. Mazbatayı verdikten sonra ya usulden ret verecek, ya esastan ret verecek, ya kabul edecek ya da delilleri inceledikten sonra ilçeyi yeniliyorum, büyükşehiri yeniliyorum diyebilecek. Ortaya çıkan durum sonucunda ya eski başkan devam edecek, ya da büyükşehir bakımından İçişleri Bakanlığı'na yetki tanınacak. Bunların hepsiyle ilgili kanunlar var. Ancak bazılarında yoruma ihtiyaç duyulabilir ama bazılarında yoruma ihtiyaç duyulmayacak hükümler var."

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SON DAKİKA SEÇİM AÇIKLAMASI

Son dakika... Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Mazbatasını alan İmamoğlu burada yaşanan izdiham nedeniyle açıklamasını iptal etti. Sayıma ilişkin birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. İmamoğlu, 13 bin 729 oy farkıyla mazbatasını aldı. İBB binasındaki devir teslim törenine gelen İmamoğlu, burada yaptığı kısa konuşmada "Mazbatamızı aldık, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz, kentin ihtiyaçlarını bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm alanları şeffaf bir şekilde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır" dedi.

İSTANBUL KİM KAZANDI?

İstanbul kim kazandı soruları bugün cevap buldu. Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.