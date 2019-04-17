- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul kim kazandı soruları tüm Türkiye tarafından büyük merak konusu olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından İstanbul seçim sonuçları için AK Parti YSK'ya itirazda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul'un 39 ilçesinde oylar yeniden sayıldı. Son olarak Maltepe seçim sonuçları bekleniyordu. Dün gece saatlerinde Maltepe'deki oy sayımı işlemi bitti ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. İmamoğlu, 13 bin 729 oy farkıyla mazbatasını aldı.
İSTANBUL SON DURUM
İstanbul'da oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, gözler mazbata alacak belediye başkan adaylarına çevrildi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, mazbatanın nasıl verileceğini ve daha sonra olağanüstü itiraz sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı
Prof. Dr. Ersan Şen, İstanbul'da yerel seçimlere ilişkin oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından mazbatayla ilgili sürece açıklık getirdi. Prof. Şen, "YSK, şimdi prosedüre uygun mu bakacak. An itibariyle olağanüstü itirazı da kabul edemez. Mazbatayı verdikten sonra ya usulden ret verecek, ya esastan ret verecek, ya kabul edecek ya da delilleri inceledikten sonra ilçeyi yeniliyorum, büyükşehiri yeniliyorum diyebilecek" dedi.
"MAZBATA VERİLMEDEN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ İNCELEMEYE ALINAMAZ"
Prof. Dr. Ersan Şen Habertürk TV'de, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin süreç hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verileceğini söyleyerek, "YSK, olağanüstü itiraz olan dilekçeyi, mazbata verilmeden incelemeye alamaz. Ayrıca, seçilen aday mazbatasını almadan savunma yapamayacağı için, yine incelemeye alamaz" dedi.
AK Parti'nin YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz hakkında bilgi veren Şen, "3 ay süresi var. 7 gün bilgi, belge toplayabilir. Diğer yandan seçim işlerinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimin yenilenmesi, bir sonraki seçime 1 yıl kalana kadar yapılabilir" ifadelerini kullandı.
"MAZBATA VERİLDİKTEN SONRA YA USULDEN YA DA ESASTAN KARAR VERECEK"
Şen, AK Parti'nin yaptığı itiraz hakkında ise şunları söyledi:
"YSK, şimdi prosedüre uygun mu bakacak. An itibariyle olağanüstü itirazı da kabul edemez. Mazbatayı verdikten sonra ya usulden ret verecek, ya esastan ret verecek, ya kabul edecek ya da delilleri inceledikten sonra ilçeyi yeniliyorum, büyükşehiri yeniliyorum diyebilecek. Ortaya çıkan durum sonucunda ya eski başkan devam edecek, ya da büyükşehir bakımından İçişleri Bakanlığı'na yetki tanınacak. Bunların hepsiyle ilgili kanunlar var. Ancak bazılarında yoruma ihtiyaç duyulabilir ama bazılarında yoruma ihtiyaç duyulmayacak hükümler var."
EKREM İMAMOĞLU'NDAN SON DAKİKA SEÇİM AÇIKLAMASI
Son dakika... Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Mazbatasını alan İmamoğlu burada yaşanan izdiham nedeniyle açıklamasını iptal etti. Sayıma ilişkin birleştirme tutanaklarına göre; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. İmamoğlu, 13 bin 729 oy farkıyla mazbatasını aldı. İBB binasındaki devir teslim törenine gelen İmamoğlu, burada yaptığı kısa konuşmada "Mazbatamızı aldık, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz, kentin ihtiyaçlarını bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm alanları şeffaf bir şekilde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır" dedi.
İSTANBUL KİM KAZANDI?
İstanbul kim kazandı soruları bugün cevap buldu. Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.