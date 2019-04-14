İstanbul kim kazandı soruları heyecanını giderek artıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım'ın mı kazanacağı Maltepe'deki seçim sonuçlarına bağlı olarak YSK'nın vereceği karar ile ortaya çıkacak. AK Parti'nin ise olağanüstü itiraz ile İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etmesi Maltepe seçim sonuçlarının tamamlanmasının ardından bekleniyor. Büyükçekmece seçim sonuçlarında ise taşıma seçmen iddiaları nedeniyle YSK tarafından daha sonra görüşmek üzere ertlendi. Büyükçekmece kararı ise Maltepe'deki seçim sonuçlarına bağlı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN KARAR BEKLENİYOR

AK Parti'nin İstanbul’da seçimin yenilenmesi için olağanüstü itiraz başvurusunda bulunması, bu başvurunun Maltepe’deki sayım işleminin tamamlanmasının hemen ardından yapılması bekleniyor. AK Parti’nin hali hazırda Büyükçekmece’de seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazı YSK önünde bekliyor. YSK hem İstanbul hem de Büyükçekmece başvurusunu birlikte değerlendirip karar verecek. YSK’nın bu süreçte vereceği en önemli karar işte bu başvurular üzerine alınmış olacak. YSK, AK Parti’nin talebini kabul ederse; İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da sandık başına gidecek. Ama ret kararı verilirse sayım sonucu ortaya çıkan tablo kesin seçim sonucu olacak.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde konuştu. İmamoğlu, 1994 ve 2002'deki görev değişimlerini hatırlatarak, 'Görev değişimi yapılacak, milletin verdiği kararla 16 milyona hizmet etmeye başlayacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın' dedi.

"Görev devri yapılacak, Allah'ın izniyle milletin verdiği kararla biz Saraçhane'de 16 milyon insana hizmet etmeye başlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bir şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bakın 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde aldığı oylarla çekişmeli bir yarıştan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde SHP ve Doğru Yol hükümeti ve karar verici kişiler hiç tereddüt duymaksızın size büyükşehir belediye başkanlığını devretti mi? Bitti. İkincisi 2002 yılında yine sizin başkanlığınızda bütün türkiye'de seçimi kazandırız yine aynı dörnemin karar vericileri size bir şey dedi mi? hiç kimse size bir şey dedi mi? Artık karar verin işimize bakalım. 25 yıl yönetirken iyi şimdi kaybedince kötü mü oldu. Yapmayın, yakışmıyor"

YSK'DAN İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KARARI!

Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunu ele aldı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın ertelenmesi talebinde bulundu. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmayla hazırlanıyor...

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM



Maltepe İlçe Seçim Kurulu'ndaki Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP'li ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından YSK İlçe Seçim Kurulu sayıma ara vermişti. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki sayım işlemi sabah saat 08:30 itibariyle yeniden başladı.

Konuyla ilgili Barış Yarkadaş’ın paylaşımı şöyle:

“Saat 09.09…

Maltepe’deki 1089 sandığın yaklaşık 800’ü sayıldı.

Sandık Sayım Kurulu görevlileri olağanüstü bir çaba gösteriyor.

Geriye kalan 300’e yakın sandığın sayımının bu gece geç saatlerde de olsa bitmesi bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI OY FARKI

Dün gece saat 02.51 itibariyle Maltepe'deki 1089 sandıktan 742'si sayıldı. Son duruma göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın 13 bin 900 oy önünde bulunuyor.