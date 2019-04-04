İstanbul kim kazandı? Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim sonuçları ne oldu? Tüm Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlerin ardından YSK'da gelecek karara kilitlenmiş durumda. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun %48,80 oy Binali Yıldırım'ın ise %48,55 oy almasının ardından AK Parti tarafından seçim sonucuna itiraz geldi. YSK'ya başvurularının ardından İstanbul'un 18 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Ayrıca AK Parti, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Siirt, Denizli, Adıyaman, Samsun, Yalova, Erzurum, Kırklareli, Adana, Aydın, Ardahan, Antalya , Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Van, Ağrı ve Karaman'daki bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz etti. Peki, YSK'dan açıklama geldi mi? İşte son durum...

İSTANBUL’DA 18 İLÇEDE SAYIM

İstanbul’un 18 ilçesinde sayım kararı alındı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Fatih ve Beykoz’da da sayım işlemi tamamlandı. Beykoz’da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih’te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. Sonuçlar için iki ilçede de ıslak imzalı tutanaklar bekleniyor.

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan’da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

TUTANAĞA YANLIŞ GEÇİRİLEN OYLAR DÜZELTİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde AK Parti'nin sandık sonucuna yaptığı itirazın kabulü sonrası sandık birleştirme tutanağına yanlış geçirilen oylar düzeltildi.

İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta maddi hatadan dolayı oyların yanlış yazıldığına yönelik itirazını kabul etti. 1028 nolu sandığı yeniden inceleyen İlçe Seçim Kurulu, sandık birleştirme tutanağında oyların yanlış yazıldığını tespit etti. Buna göre, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta aldığı oyun 5 yerine 165 olduğu, CHP'nin de 166 olarak yazılan oyunun 72 olduğu belirlendi. Bu değişiklikle beraber kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu'nun 33 bin 245 olan oyu 33 bin 405'e çıkarken, Millet İttifakı CHP Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuz Yılmaz'ın 32 bin 968 olan oyu 32 bin 874 olarak belirlendi.

YSK BAŞKANI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

"Süreç devam ediyor olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım." ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, sayımlarla ilgili "Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus yok" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, geçersiz oyların yeniden sayılması işleminin 'çok soyut bir bakış' olduğunu söyledi. İmamoğlu, İstanbul'un bazı ilçelerinde itirazlar sonucu oyların sayımının yapıldığını hatırlatarak "Seçimin sonucunu değiştirecek bir husus gözükmüyor" diye konuştu.

CHP'DEN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'daki yeniden sayımlarda son durumu açıkladı. Öztrak,'Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok' diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Dışarıdaki, başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur." dedi.

Malatya'da gerçekleşen üzücü olay dışında, yurdun her tarafında büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor. Bu da doğal bir şey. Çünkü anayasamızın 67. ve 79. maddeleri çok açık, diyor ki 'seçimler yargı yönetimi ve denetiminde yapılır.' Seçimin başlamasından bitimine kadar, yani seçim günü, seçimin düzen içinde yapılması ve yönetilmesiyle ilgili bütün işleri yapma, yaptırma görevi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Seçim tamamlandıktan sonra seçimle ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları incelemek, karara bağlamak görevi, Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Çok açık. Yani seçim bitmiştir, şikayet, itiraz dönemi devam etmektedir." diye konuştu.