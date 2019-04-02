İstanbul kim kazandı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım'ı soruları seçimin 2. gününde vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. YSK ve AA yayınladıkları verilere göre, Ekrem İmamoğlu, yüzde %48,79 alarak yani 4 milyon 170 bin 116 oy alırken, Binali Yıldırım ise, 4 milyon 145 bin 708 (%48,50) oy aldı. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından, İstanbul olmak üzere toplam 25 ilin tamamına itiraz edecekleri şeklinde bir açıklama geldi. Öte yandan Şahin, "Usulsüzlüklşer tespit ettik itirazlarımızı yapacağız" dedi.

İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? SON DURUM...

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde belediye başkan adayını ve muhtar adayını belirlemek için sandıklara gitti. Sandıkların kapanmasının ardından tüm gözler seçim sonuçlarına kilitlenmişti. Üç büyük şehirden Ankara ve İzmir'de kazanan CHP oldu fakat İstanbul seçim sonuçlarında kıyasıya bir yarış sürüyordu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarının eşitlenmesinin ardından Anadolu Ajansı tarafından veri akışı durdurulduğu bilgisi geldi. Ardından AA ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, "ahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" denildi.

YSK BAŞKANI: EKREM İMAMOĞLU ÖNDE!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.

AA: EKREM İMAMOĞLU YÜZDE 48,79 OY ALDI

Anadolu Ajansı yaptığı veri güncellemesinin ardından İstanbul’daki açılan sandık oranı yüzde 99,75’e çıktı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 48,79 (4 milyon 163 bin 188 oy) Binali Yıldırım’ın oy oranı ise yüzde 48,51 (4 milyon 139 bin 352) olarak güncellendi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu hem kendi sonuçlarına hem de YSK'nın aktardığı sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazandığını söyledi. İmamoğlu, "YSK'nın sayıları şahsım adına 4 milyon 136 bin 647, rakibim adına 4 milyon 109 bin 230" dedi.

BİNALİ YILDIRIM: YSK MAZBATAYI KİME VERİRSE O BAŞKAN

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AA ve YSK'nın verileri yayınlamasının ardından AKP İstanbul İl Başkanlığına gelirek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, "25 bin civarında rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay var. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı. Sonucu değiştirebilir." dedi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?

31 Mart Yerel Seçimleri geride kalırken, AK Parti'den Ankara ve İstanbul sonuçlarına gelen itirazların ardından gözler itiraz sürecine çevrildi. Seçimin ardından gündem ise İstanbul ve Ankara'da YSK'nın açıkladığı sonuçlara yapılacak itirazlar üzerinde yoğunlaştı. YSK 11-13 Nisan'da kararını açıkladıktan sonra belediye başkanları kesinleşecek.