İstanbul kim kazandı soruları gizemini korumaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerin ardından tüm Türkiye'nin gözü yapılan itirazların ardından YSK'nın vereceği karar oldu. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak merak ediliyor. Son olarak Büyükçekmece'de seçimin yeniden tekrarlanması için Maltepe'deki oyların yeniden sayılması bekleniyordu. Bugün Maltepe'deki oy sayımı işlemi bitti. AK Parti ise olağanüstü itirazda bulunmak için YSK'ya başvurdu. Peki, İstanbul seçim sonuçları son durum ne oldu? İşte detaylar...

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM 2019

Son dakika haberine göre, İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi. Tutanak sabah İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK),Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, Maltepe'de dün yeniden başlayan ve akşam sona eren sayıma, kaldığı yerden tekrar başlandı.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayım işlemine, kalan 123 sandık için Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca devam ediliyor.

Görevliler tarafından 123 sandıkla başlanan sayımda, sandık sayısının şu ana kadar 28'e indiği öğrenildi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te "Organize usulsüzlük" iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Tartışmayı önemsediğim için bağlanmak istedim. Takdir edersiniz ki; sadece kendi aranızda bir değerlendirme yapmıyorsunuz. Topluma karşı da bir değerlendirme yapıyorsunuz. Onun için bizim açımızdan çok kıymetli.

Burada özellikle belki de tam de seçim kanunu ile ilgili bir donanım olmadığı için eksiklikler var ben bunları düzeltmek istiyorum.

Olayın bir kısmı da bizi yani İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendirdiği için. Değişen kanunun çok açık. Kanun diyor ki; sandık kurulu başkanlarını ve sandıktaki bir görevliyi mülki idare amirinin verdiği listeden seçer. Mülki idare amiri de o ilçedeki tüm kamu görevlilerini seçim kuruluna vermekle sorumlu ve görevlidir. Bunu yapmaması hem adli hem de idari olarak bir sorumluluk yükler idare amirlerine.

Bunu nereden biliyorum? Çünkü biz toplam 7 bölgede bütün valilerimizle ve özellikle büyük illerde kaymakamlarımızla, jandarma komutanlarımız ve emniyet müdürlerimizle seçim başlamadan önce, ki her seçimden önce yapılır bu. Bölgesel toplantılar yaptık. Teker teker bunu ifade ettik. Buradaki yorum size ait değildir. Siz yapmanız gereken çok nettir. Bu, ilçenizdeki kamu görevlilerini seçim kuruluna bildireceksiniz. Ve seçim kuruluna bildirirler."

MALTEPE OY SAYIMINDAN SONRA NE OLACAK?

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.

Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Sonuçlar YSK’nın veri tabanına işlenecek ve YSK’nın kararı beklenecek.