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İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor? İstanbul Maratonu güzergahı ve kapalı yollar

43. İstanbul Maratonu başlıyor. Koşuya katılacaklar heyecan içerisinde İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor? Peki, koşu hangi güzergahlarda yapılıp, hangi yollar kapatılacak? İşte 43. İstanbul Koşusu güzergahı ve başlama saati...

İstanbul Maratonu saat kaçta başlıyor? İstanbul Maratonu güzergahı ve kapalı yollar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor...

Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

42,195 kilometrelik maraton saat 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

İSTANBUL MARATONU 2021 KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:

Kapama Saati: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

Atatürk havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Atatürk Bulvarı

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi

Yavuz Selim Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Kadırga Liman Caddesi

Türkeli Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Demiryolu Caddesi

B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Kapama Saati: 06.00

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır)

Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti)

Balmumcu Kavşak

Merkez Komutanlığı Işıklar

Yıldız Işıklar

Sabancı Lisesi Önü

Akdoğan Sokak Girişi

Ressam Hamdibey Sokak

Bostancı Veli Sokak

Serencebey Işıklar

Abbasağa Sokak

Ortaköy Dönüşleri

Hasfırın Sokak

Beşiktaş Meydan

Vestel Işıklar

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü

Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar

Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü

Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden

Dolmabahçe Işıklar

Kabataş Işıklar

İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi)

Akyol Sokak Başı

Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı

Fındıklı Işıklar

Deniz Liman Çıkışı

Salı Pazarı Işıklar

Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri

Boğazkesen Işıklar

Tophane Işıklar

Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları

Revani Sokak Gelişi

Kemeraltı Işıklar

Karaköy Meydan

Perşembe Pazarı Işıklar

Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş

Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş

Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek

Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek

Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar

Balmumcuya Ya Da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek

Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek

Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe’ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek

Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek

Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip DivanKavşağına Yönlendirilecek

Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine Yönlendirilecek

Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine Ya Da Tekrardan Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek

Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Defterdar Yokuşuna Yönlendirilecek

Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecek

Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesin Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecek

Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametineYönlendirilecektir.

ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK ve ALTERNATİF YOLLAR

Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz şehitler köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir)

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)

Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir)

Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir)

Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir)

C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım Kapatılacaktır.

Kapama Saati: 06:00

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım

Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Nuhkuyusu Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

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