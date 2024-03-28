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        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te

        Çin merkezli ekonomi platformu Hurun Report'un 'Hurun Küresel Zenginler Listesi' açıklandı. Listeye göre milyarder sayısı 3279'a yükseldi. ABD listeye bu yıl 109 milyarder daha eklerken Çin'in milyarder sayısı 155 azaldı ancak 814 ile hala dünyada ilk sırada yer alıyor. İstanbul ilk kez girdiği listede 26. sıradan yer bulurken, ülkedeki 25 milyarderin 22'sini bulundurmasıyla da öne çıkıyor. İstanbul Avrupa'da ilk 5'te de yer aldı.

        Giriş: 28.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:05
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        #milyarder

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