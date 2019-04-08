İstanbul seçim sonuçları belli olmaya başlıyor. 31 Mart yerel seçimlerin ardından İstanbul'daki seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından merak konusu olmuştu. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın mı, yoksa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mu kazanacağı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyordu. 1 Nisan tarihinde ise YSK ve AA İstanbul seçim sonuçlarında Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım'ın önüne geçtiğini bildirdi. YSK'nın yaptığı açıklamanın ardından AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına itiraz etti ve geçersiz sayılan tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Konuyla ilgili Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama gelmeye devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

İstanbul seçim sonuçlarında son durum şöyle;

Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından, "Geçersiz oyların %80.53’ü sayıldı ve 16.106 fark var. Lütfen artık bu millete bedel ödetmeyin. Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de. Artık toplumun vicdanını sızlatıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu; 82 milyonun gözü kulağı sizde, lütfen görevinizi yerine getirin. Yüksek Seçim Kurulu, herkese aynı mesafede, adaletli, kararları çelişmeyen ve uygulamada çifte standartı olmayan bir kurum olmalıdır. Tüm üyelerin, tarihe geçecek bu kararlarda adalet duygusuyla hareket edeceklerini umut etmek istiyorum. Bana da Sayın Cumhurbaşkanı’na da bu görevlere gelme fırsatını Cumhuriyet sağladı. Bizim birbirimize borcumuz yok, bu vatana borcumuz var. O yüzden, bu sürece katkısını çok önemli buluyorum. Ak Parti içindeki bir grup bedel ödemekten kaçmak için, ülkeye bedel ödetme niyetinde. Ak Partili hemşehrilerimi vicdanlarıyla buna karşı durmaya davet ediyorum." dedi.

SEÇİM SONUÇLARINDA ORGANİZE BİR USULSÜZLÜK VAR!

AK Parti Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz dün yaptığı açıklamada ise, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının 16 bin 442 olduğunu açıkladı. Yavuz, “Organize bir usulsüzlük var” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: İstanbul'da seçimin neredeyse bütünü usulsüz.

Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki yargı sürecidir. YSK, özellikle tüm siyasi partiler için, tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını hukuk çerçevesinde koruma zorunluluğumuz var. 'Biz burada organize suçların işlendiğini gördük, görüyoruz' diyorlar. Biz de organize bazı suçların ilendiğini görüyoruz. Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz.

Bazı televizyon, kamera tespitleri var. Nerede, ne gibi yolsuzluklar yapılmış, boş alanlarda, tarlalarda, adreslerde nasıl oy kullanılmış görmekteyiz. Bütün bunlarla bu adımları atacağız. Geçmişte Yalova'da, Ağrı'da bunların örnekleri var. ABD'de yüzde 1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar. 13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur.

Örgütlü mücadelenin içinde savcılıklara duyurular var, savcılıklar da bu delillere dayanarak gereğini yapacaktır. Bir de sandıklarda hırsızlıklar var. Temennim odur ki, en ideal şekilde noktayı koyarız.

Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin diyecek bir şeyi yoktur. Niçin 'Teşekkürler İstanbul' pankartları asıldı tartışması yaşanıyor. Bir seçim geçilmiş, İstanbul haklına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Ama bütün mesele, YSK'nın son noktayı koyduğu andır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER'DEN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin karşısında çıkarak, AK Parti tarafından seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.