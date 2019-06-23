İstanbul kim kazandı soruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 23 Haziran İstanbul seçimin ardından tüm Türkiye'nin gözü sandıktan çıkacak olan sonuçta. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak merak ediliyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM 2019

Son dakika haberine göre; İstanbullu seçmenler sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmen İstanbul'un 39 ilçesinde 31 bin 342 sandıkta oy kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy sayımına geçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.



Seçimlere Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarışıyor.

5 yıl boyunca İstanbul’u yönetecek belediye başkanını 10 milyon 560 bin İstanbullu seçmen belirleyecek.

OY FARKI!

Kesin olmayan sonuçları %53,66 Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ise %45,42

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi hepimiz çok gayret ettik, İstanbul dışında olanları buraya taşıma için tabi buradan geriye götürme noktasında bir çalışma yapıldı. İstanbul'da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın çok yüksek olması gerekiyor. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Ekrem İmamoğlu, "Hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak ve adalet duygularıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayısıyla şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak.

BİNALİ YILDIRIM'DAN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI SON DAKİKA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Saat 19.16. YSK seçimlerin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibarıyla seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.

Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı bulan İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.

Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbul'un yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.