İstanbul'u kim aldı, Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım'ı soruları seçimin 3. gününde vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından, İstanbul olmak üzere toplam 25 ilin tamamına itiraz edecekleri şeklinde bir açıklama geldi. Öte yandan Şahin, "Usulsüzlükler tespit ettik itirazlarımızı yapacağız" dedi. AA ve YSK'dan yapılan resmi olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ı geçerek İstanbul seçimini kazanmış gözüküyor. Peki, İstanbul Belediye Başkanı kim 2019? İstanbul'u kim aldı, hangi parti kazandı? İşte İstanbul seçim sonuçları 2019...

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN'DEN AÇIKLAMA

"YSK'da itiraz süreci başladı, tüm Türkiye genelinde devam ediyor. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor. İtirazlar bitince mazbatalar verilecek.

Size açıkladığım rakamları partilerle paylaşıyorum. İtiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İstanbul'da da aynı süreç işledi. 8 ilçede yapılan itiraz üzerine tekrar sayım kararı alındı. Bazı seçim kurulları da bu kararı uygulamaya başladı. Tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edildi. Tedbir kararıyla sayım işlemi durdurulmuştur. Aldığımız kararları gönderdik, bu yönde karar verilecektir.

Geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk defa alınan bir karar değil. İlçe seçim kurulları bu kararı verip, tekrar sayıma başlandığında sonuna kadar gidileceği kararı verildi. Sayım işlemi başlatılan ilçelerde sonuna kadar gidilmesine karar verdik. Bundan önceki kararlar da bu yönde. İtiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin de lehine karar alınabiliyor. Maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar sürüyor. Bu tamamen yasal işlemlerdir."

İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? SON DURUM...

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde belediye başkan adayını ve muhtar adayını belirlemek için sandıklara gitti. Sandıkların kapanmasının ardından tüm gözler seçim sonuçlarına kilitlenmişti. Üç büyük şehirden Ankara ve İzmir'de kazanan CHP oldu fakat İstanbul seçim sonuçlarında kıyasıya bir yarış sürüyordu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarının eşitlenmesinin ardından Anadolu Ajansı tarafından veri akışı durdurulduğu bilgisi geldi. Ardından AA ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, "sahadan veya YSK'dan veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" denildi.

YSK BAŞKANI: EKREM İMAMOĞLU ÖNDE!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.

AA: EKREM İMAMOĞLU YÜZDE 48,80 OY ALDI

Anadolu Ajansı yaptığı veri güncellemesinin ardından İstanbul’daki açılan sandık oranı yüzde 100’e çıktı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 48,80 (4 milyon 171 bin 126 oy) Binali Yıldırım’ın oy oranı ise yüzde 48,55 (4 milyon 149 bin 667) olarak güncellendi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu hem kendi sonuçlarına hem de YSK'nın aktardığı sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kazandığını söyledi. İmamoğlu, "YSK'nın sayıları şahsım adına 4 milyon 136 bin 647, rakibim adına 4 milyon 109 bin 230" dedi.

BİNALİ YILDIRIM: YSK MAZBATAYI KİME VERİRSE O BAŞKAN

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AA ve YSK'nın verileri yayınlamasının ardından AKP İstanbul İl Başkanlığına gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, "25 bin civarında rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay var. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı. Sonucu değiştirebilir." dedi.