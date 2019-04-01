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İstanbul seçim sonuçları açıklanıyor. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimlere gitti. En çekişmeli illerden biri de İstanbul oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Cumhur ittifakı adayı olan Binali Yıldırım mı, Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu olacak? İşte İstanbul ili için detaylı seçim sonuçları