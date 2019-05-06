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İstanbul seçim sonuçları neden iptal edildi? SON DAKİKA! YSK İstanbul seçim sonuçları kararı

YSK İstanbul'da seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. 31 Mart yerel seçimlerin ardından İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında geçen seçim yarışında YSK ve AA verilerine Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Bunun üzerine AK Parti YSK'ya İstanbul seçim sonuçlarının iptali ile ilgili itirazda bulunmuştu. 36 günün sonunda YSK İstanbul seçim sonuçlarının yenilenmesine karar verdi. Peki, İstabul seçim sonuçları neden iptal edildi? Gerekçe neydi? İşte YSK son dakika İstanbul kararı

İstanbul seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları neden iptal edildi? Sorusu vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından tartışmalı geçen İstanbul seçim sonuçlarında YSK'nın verdiği karar göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. AK Parti tarafından ise İstanbul seçim sonuçlarının iptal edilmesi ile ilgili YSK'ya itiraz geldi. 36 günün sonunda ise YSK bir toplantı düzenledi ve İstanbul'da seçim yeniden yapılmasına karar verildi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

YSK'nın "kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi" iptal kararını gerekçelendirdiği öğrenildi

İSTANBUL'DA SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK'nın iptal kararı verdiği İstanbul seçimleri için 23 Haziran'da sandık başına gidilecek...

SEÇMENLER AYNI SANDIKTA OY KULLANACAK

Seçmen listelerinde değişiklik sözkonusu olmayacak. 31 Mart'ta oy kullanan seçmenler aynı sandıkta oy kullanabilecek. Ayrıca İBB Belediye Başkanlığı'na aynı isimler aday olacak. Ölüm halinde bir başka aday gösterilecek.

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