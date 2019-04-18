İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye'de merakla takip ediliyor. AK Parti'den Binali Yıldırım'ın, CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul yerel seçimlerinde son olarak Maltepe'den gelen birleştirme tutanaklarının ardından en çok oyu alan Ekrem İmamoğlu İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, İBB binasındaki törenle Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı. Ancak AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçiminin iptaline yönelik talebi henüz YSK'da karara bağlanmadı. YSK İstanbul seçimlerini iptal ederse ne olacak? İşte detaylar...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen, CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

EKREM İMAMOĞLU MAZBATA ALDI

Dün sabah saatlerinde Maltepe'den birleştirme tutanağı İl Seçim Kurulu'na gönderildi. Öğleden sonra ise CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na çağrıldığı duyuruldu. Saat 16.40 civarında İl Seçim Kurulu'na giden Ekrem İmamoğlu burada mazbatasını aldı. Ekrem İmamoğlu saat 18.00'de İBB'nin Saraçhane'deki binasına giderek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.

MHP'DEN MALTEPE VE İSTANBUL İÇİN İPTAL BAŞVURUSU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurdu.

Sayımın bitmesiyle il birleştirme tutanağı oluşturulduğu belirtilen başvuruda, "Buna göre iş bu itirazımız ile beraber tam kanunsuzluk nedeniyle olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak, İstanbul Büyükşehir Belediye ve İstanbul Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçim sayımına gölge düşmesi nedeniyle iptaline karar verilmesi amacıyla bu dilekçemizi ibraz ediyoruz." denildi.

AK PARTİ'DEN SEÇİM İPTALİ İÇİN İTİRAZ

AK Parti’nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talepleri 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, sayım döküm cetvelinde hata, kısıtlıların oy kullanması, kayıp seçmen listeleri ve kayıp oy pusulaları gibi iddialarla İstanbul’da 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği belirtildi. Tüm bunların “kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığı” öne sürülen dilekçede, öne sürülen usulsüzlüklerin iki parti arasındaki oy farkını kapatır nitelikte olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin yenilenmesi talep edildi.

YSK'DAN FLAŞ MAZBATA KARARI

Yüksek Seçim Kurulu mazbata tartışmalarına ilişkin flaş bir karara imza attı. YSK seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi. Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi.

KESKİN’DE NE OLMUŞTU

Keskin’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı. AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu yeniden sayımı reddetti, ancak maddi hata iddiasını düzeltti. AK Parti adayının oyu 1 artarak bin 800 olurken, toplam oy farkı da 6’ya düştü. AK Parti bu sonuca yaptığı itiraz Kırıkkale İl Seçim Kurulu’nca reddedilince YSK’ya başvurdu. YSK bu itirazı kabul ederek, Keskin’de seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Keskin’de seçmen 2 Haziran’da sandık başına gidecek.