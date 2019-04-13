Sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul seçim sonuçlarında. İstanbul'da Maltepe'deki oy sayımının yarın tamamlanması bekleniyor. Sayımın ardından il birleştirme tutanağı oluşturulacak. Bu sonuca göre en yüksek oyu alan aday mazbatasını alacak. YSK Büyükçekmece'deki taşıma seçmen iddialarını ise daha sonra görüşmek üzere erteledi.

MALTEPE OY SAYIMINDA GERGİNLİK

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılması işlemi dün akşam ertelendi.

Sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, partililer arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine, oy sayım işlemi durduruldu.

Sayım işlemine bu sabah tekrar başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK),31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

YSK'DAN İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KARARI!

Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunu ele aldı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın ertelenmesi talebinde bulundu. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmayla hazırlanıyor...

İSTANBUL YENİDEN SEÇİME Mİ GİDİYOR?

YSK, AK Parti’nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe’de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi.

Peki şimdi ne olacak? Maltepe’de sayım tamamlanacak. Sayım tamamlandıktan sonra İstanbul nihai seçim sonucunu ortaya koyan “İl Birleştirme Tutanağı” düzenlenecek ve yarışı önde bitiren isim mazbatasını alacak. Ancak bu durumda AK Parti tüm İstanbul’da seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü başvurusunu YSK’ya yapabilecek. Tutanağın düzenlenmesinin ardından 7 gün içerisinde bu başvuru gerçekleştirilecek.

YSK bu başvurunun yapılmasının ardından her iki başvuruyu da birlikte ele alıp İstanbul’da seçimin kaderini belirleyecek nihai kararını verecek.

YSK, AK Parti’nin talebini kabul ederse İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ama ret kararı verirse İstanbul’da mevcut sayımının sonucunda ortaya çıkacak tablo, kesin seçim sonucu olacak.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de halka seslendi. İmamoğlu, "Bu kadar yalan, bu kadar dolan, bu kadar ayıp üzerine kurulu bir düzende halkın seçtiği belediye başkanı üzerinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez artık arkadaş. Ben buradan duyuruyorum. Bu süreci ayağa kaldıran il başkanıdır, genel başkan yardımcısıdır, sözüm ona büyükşehir belediye başkanıdır. O sözüm ona 'başkan'. Bunların hangisi olursa olsun buradan duyuruyorum; sayın cumhurbaşkanı sizi kandırıyorlar sizi aldatıyorlar. Hak yiyorlar hak. Lütfen yanlıştan dönün" diye konuştu.

AKP kanadının Büyükçekmece iddialarına ilişkin bazı mesajları akşam verdiğini belirten İmamoğlu,

“Yapmayın ayıp ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmecelileri rencide ediyorsunuz. Onuru gururlarıyla oynuyorsunuz. Polise de yazık ediyorsunuz. Türkiye’nin tarihinde görülmemiş kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Kim için? Ben seçilmedim diyen ağlayan bir adam için… Utanmadan arlanmadan diyor ki 11 bin – hatta 20 bin seçmen hareketi… Yahu kardeşim matematiğe inanın… Haziran 2018’le – 31 Mart 2019 arasında 2 bin üç yüz civarında seçmen farkı var” dedi

BİNALİ YILDIRIM'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

İstanbul'daki seçim tartışmaları sürerken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır" dedi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

YSK ve Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul'daki yarışta CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 118 oyla yüzde 48,80 orana sahip. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 4 milyon 149 bin 656 oyla yüzde 48,55 orana sahip. AK Parti'nin yaptığı itirazlar neticesinde oylar yeniden sayılıyor.