İstanbul seçim sonuçları son durum nedir? İstanbul kim kazandı şeklindeki sorular 31 Mart yerel seçimlerin ardından tüm Türkiye tarafından büyük merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a karşı yüzde 48,80 oy almasının ardından AK Parti İstanbul için YSK'ya itirazda bulundu. YSK'nın İstanbul için verdiği karar ise, tüm sandıklarda geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılması gerektiği oldu. Peki, İstanbul'da sandıklarda durum nedir? Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım oy farkı kaça düştü? İşte İstanbul seçim son durum...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

İstanbul seçim sonuçları son durum şöyle;

Ekrem İmamoğlu'nun oyun: 4 milyon 170 bin 119

Binali Yıldırım'ın oyu: 4 milyn 156 nin 354

Oy farkı 14 bin 198

Sayılan Sandık Oranı: %97

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

YSK'da AK Partinin Büyükçekmece'ye yaptığı itirazın konuşulması bekleniyor. 31 Mart yerel seçim sonrası gözler YSK Başkanı Sadi Güven'e çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün AK Partinin itirazları değerlendirilecek. Özellikle İstanbul'daki seçimlere dair itirazların görüşülmesi ve Büyükçekmece'deki sürecin tamamlanması bekleniyor. YSK başkanı Güven, bugün hiçbir açıklama yapmadan makamına çıktı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili, “Sayın Uysal, hayali seçmenden bahsediyor. Ben de Sayın Karabat’ın tespitlerini size anlatacağım. Bir kere iki tarihten size bahsedeceğim. 4 Ocak 2019’da seçmen kayıltları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor ve 18 Ocak 2019’da kesinleşiyor. Çok enteresan Büyükçekmece’ye seçmen kaydırma noktasında iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Sayın Karabat. Bir tanesi Başakşehir. İkincisi Fatih. Biliyorsunuz Büyükçekmece adayı aynı zamanda bir önceki Başakşehir belediye başkanı. Masum olduğunu düşünelim. Bu süreçte özellikle 4 ismin Büyükçekmece’ye bağlı Kamiloba, Gümüş 1 sokakta no 12’de tam 11 kişi aynı adrese kayıt yapılıyor. Bu 11 kişi arasındaki dikkat çekici 4 kişiyi Sayın Karabat bana aktarıyor. Sayın Nuretten Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin, bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Uysal’ın vakıf başkanlığı yaptığı vakfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş, yine Uysal’ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar 11’i de aynı eve taşınmış. Halbuki ben Kamiloba’yı bilirim çok boş ev var. Bana söyleselerdi onlara ev bulurdum. Aynı tarihte Başakşehir’den 231 kişi kayıt yapıyor” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

“Büyükçekmece benim komşu ilçem. Belediye Başkanı Hasan Akgün uzun yıllardır bir arada olduğumuz deneyimli bir belediye başkanı. Süreci canlı canlı takip ettim. Önce Büyükçekmece’yi biraz anlamak lazım. Büyükçekmece göç alan ilçelerden biri. Yılda 10-12 bin nüfusu artan ilçelerden birisi. Beylikdüzün’de biraz daha fazla 16-17 bin…

Bazen öyle açıklamalar duyuyorum ki kulaklarıma inanamıyorum. Dinledikçe insan verileri anlatmak konusunda bu kadar mı acemi? Bu kadar mı kötü niyetli olur insan diye düşünmekten alamıyorum kendimi.

Büyükçekmece’nin seçmen hareketlerinden bahsetmemiz lazım. Öyle bir bahsediyorlar ki sanki bir anda Büyükçekmece’de 20-25 bin seçmen hareketi olmuş gibi bir tarifle insanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar.

Seçim tarihi 7 Haziran 2015 seçmen sayısı 158 bin 611. 1 Kasım 2015, seçmen sayısı 161 bin 699. Arada 6 ay var. 6 ayda seçmen sayısı 3 binin biraz üzerinde seçmen sayısı artmış. Kullanılan oy 7 Haziran’da 135 bin 426. 1 Kasım’da 141 bin 811. Geçerli oy 7 Haziran’da 126 bin 069. 1 Kasım’da 139 bin 286.

Hemen bu yıla gelelim. 24 Haziran 2018’de Büyükçekmece’nin seçmen sayısı 172 bin 351. Kullanılan oy 151 bin 331. Geçerli oy 149 bin 138. Deniyor ya 20 bin hareket, 25 bin hareket. Eğer doğru konuşuyor olsalar geçerli oyun 175 binlerde olması gerekiyor. Yerel seçimlerde katılım düşüyor, geçerli oy 31 Mart’ta 144 bin 733. YSK Başkanı çok net taşınmış oy ya da hayali oy diye bir şey yoktur diye açıklamaları var Şubat ayında. Aynı nüfuslara sahip Sancaktepe’te ve Çekmeköy’de daha yoğun nüfus hareketleri var. Eğer dikkat çeken nüfus hareketleriyse. İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın bir takım verilerini söylemek istiyorum. Çok önemli. Sözüm ona İBB Başkanı Sayın Uysal ve ne yazık ki sözüne çok güvendiğini söyleyen, aslında aldatıldığını ifade edeceğim Sayın Cumhurbaşkanı’na burada tekrar güvenini kontrol etmesini önereceğim.

Seçimi karalayarak başka bir mecraya taşıyan insanlara diyorum ki yeter. Yalanla iftirayla yönetmeyin. İnsanları rahatsız ediyorlar yeter. Bir kadın arıyor diyor, telefonla arıyorlar diye. Kapıları çalıyorlar. O niye var niye yok diye. Neyi baskı altına almaya çalışıyorlar. ‘Ne olur bize moral ver’ diye arıyorlar vatandaşlar.

Ben diyorum ki: Uydurma süreçlerden vazgeçin. Hukuk temelli konuları anlatmıyorum. Onların uzmanları var. Polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Polislerimizi böyle şeyler için yormasınlar. Taşınamazlar mı taşınabilir. Benim derdim değil. YSK alır bakar. Gider vatandaş oy kullanır. Benim, sayın Hasan Akgül’ün derdi değil.

Seçimin kazananı belli Büyükçekmece’den bahsedersek sayın Akgün. Kaybedeni belli. Bu seçimin belli olduğu süreçte kaybedilen süreçte arayış. Büyükçekmece’de AK Parti’de siyaset yapmış insanları biliyorum tanıyorum. Komşularım arkadaşlarım. Çay içeriz, selamlaşırız, yemek yeriz. İyi biliyorum ki başları öne eğik, üzüntülüler. İftira dolu tanımlamalarla bu ilçeyi bilmeyen bir insan insanları rencide ediyor. Yapmayın kardeşim, seçim bitti işinize bakın. Niye kaybettik diye önünüze bakın. Alın başınızı önünüze düşünün. Bir sonraki seçime hazırlanın. Büyükçekmece’den bulduğumuzla Büyükşehir’de ne yaparız diyorlar.”