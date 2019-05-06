İstanbul seçim sonuçları ne oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YSK'nın İstanbul kararı gündeme damgasını vurdu. Çekişmeli geçen 31 Mart yerel seçimlerin ardından AK Parti tarafından yapılan itirazlar sonucu İstanbul genelinde yeniden oy sayımı işlemi yapılmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmuştu. AK Parti ikinci bir itiraz olarak İstanbul seçim sonuçlarının iptal edilmesini ve yeniden seçim yapılmasını talep etmişti. 31 Mart yerel seçimlerin ardından 36 gün sonra YSK AK Parti'nin itiraz başvurusunu değerlendirdi ve bir sonuca vardı.

YSK İSTANBUL SEÇİM KARARI SON DAKİKA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul ederek, seçimin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Karar 7’ye karşı 4 oyla alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da tekrarlanması kararlaştırıldı. 36 gün sonra verilen kararla CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası da iptal edildi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul seçim sonuçları neden iptal edildi? YSK’nın iptal gerekçesi iki hususa dayanıyor. Sandık kurullarında görev yapan bazı başkan ve üyelerin yasanın açık hükmüne rağmen kamu görevlileri arasından seçilmemesi ve yine bazı sayım döküm cetvellerinin imzasız ve boş olması seçim iptali sebebi sayıldı. 225 civarında sandık kurulu başkanının ve 3 bin 500 dolayında sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmamasının, seçim sonucunu etkileyecek boyutta olduğu değerlendirildi. Yine 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız oluşu iptal gerekçesi yapıldı.

SON DAKİKA: EKREM İMAMOĞLU'NDAN YSK AÇIKLAMASI

Ben AK Partili hemşehrilerimin de, MHP'li hemşehrilerimin de oyunu istiyorum dedim. Bizim meydanlarımızda yuh yok, sevgi var. Onlar bizden çatışma isteyecek, kötü söz duymak isteyecek. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Asla biz ne dedik, evet AK Partili, MHP'li, HDP'lilerin de oyunu istiyorum. Ben bütün siyasi partilere oy vermiş herkesin oyunu istiyorum, hem de yürekten. Yola çıktığımızda medya yanımızda yoktu, devletin hiçbir imkanı yanımızda yoktu. Bizim yanımızda siz vardınız, halk vardı. Bizim bu şehrin gönlü sevgiyle dolu çocukları vardı, hala var. Gençleri vardı, büyüdükçe büyüdü. Bu şehirlerin kadınları, anneleri, teyzeleri, nineleri, amcaları vardı. Biz bu seçimi milyonlarca insanın alınteriyle kazandık. Alın terinin en büyük şahidi sizlersiniz, en büyük yol arkadaşımız sizlersiniz. Kazandığımız bu seçimi 31 Mart akşamı elimizden almaya çalıştılar, emeğimizi çalmaya çalıştılar, işbirlikçisi Anadolu Ajansı'nın utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar.

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BİNALİ YILDIRIM'DAN YSK SON DAKİKA İSTANBUL KARARI AÇIKLAMASI

31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesi, peki seçimler YSK'ya neden gitti? Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlıklar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki süreçler tamamlandı ve nihayet YSK'ya bu konu getirildi ve uzun bir süreden beride YSK gerekli çalışmaları, araştırmaları yapıyor idi. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü ve seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. YSK'nın yazılı kararı, resmi açıklaması henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçelerin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul ve İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz Türkiye bir hukuk devleti, dolayısıyla hukukun içerisinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz konusuydu ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da, rakibim de YSK'nın kararının bağlayıcı olduğunu, herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir.

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YSK BAŞKANI SADİ GÜVENDEN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." dedi.

Güven, YSK'den ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine, "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." ifadelerini kullandı.

Sadi Güven, kararların yazılı olarak iletildiğini de vurguladı.