İstanbul seçimi ne zaman yapılacak? Sorusu YSK'nın son dakika İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kararının ardından merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmasının ardından AK Parti tarafından YSK'ya yapılan itirazların ardından YSK bugün toplandı ve toplantının ardından İstanbul'daki seçimin yenilenmesine karar verildi.

YSK'DAN SON DAKİKA İSTANBUL SEÇİM KARARI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi, "İstanbul seçimleri yenileniyor, hayırlı olsun" dedi. YSK'daki bu karar oy çokluğuyla alındı. YSK'daki oylamada 7 kabul oyu verilirken 4 oy ise ret yönünde kullanıldı.



İSTANBUL SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK'nın İstanbul seçim sonuçları ile ilgili verdiği kararın ardından İstanbullular 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden sandık başına gidecek.

İMAMOĞLU MAZBATAYI İADE EDECEK

YSK'nın bu kararına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iade etmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı için bir oylama yapılacak.

İSTANBUL ADAYI DEĞİŞECEK Mİ?

Seçmen listelerinde değişiklik söz konusu olmayacak. 31 Mart'ta oy kullanan seçmenler aynı sandıkta oy kullanabilecek. Ayrıca İBB Belediye Başkanlığı'na aynı isimler aday olacak. Ölüm halinde bir başka aday gösterilecek. Öte yandan YSK'nın kararı nihai karar. Bu karara itiraz yolu açık değil.