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İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı iniş yapamadı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan kalkan TK847 sefer sayılı yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı

İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı iniş yapamadı
AA

TSİ 20.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK847 sefer sayılı yolcu uçağı hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca, pilotun tercihiyle Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

AA'nın haberine göre; uçağın Bakü'den yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a döneceği belirtildi.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, uçağın başkentte siren sesleri çaldığı için iniş yapmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade etti.

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