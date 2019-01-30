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İstanbul Tıp Fakültesinin fenomen kedisi: Şanslı

Giriş: 30.01.2019 - 06:22 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İstanbul Tıp Fakültesi'nde doğan "Şanslı" fakültenin maskotu haline geldi. Öğrencilerle beraber ders dinleyen, kitap başında sabahlayan kedi, kısa zamanda fenomen oldu

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    İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, kendilerini derslerde, kütüphanede, koridorda yalnız bırakmayan kediyi kendilerinden biri gibi gördü.

  • 2İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Hatta onun için bir Instagram hesabı açtı. Öğrencilerle beraber ders dinleyen, kitap başında sabahlayan kedi, kısa zamanda fenomen oldu.

  • 3İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ona "Şanslı" ismini taktı.

  • 4İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Şanslı, 2015 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde doğan dişi bir kedi. Öğrenciler tarafından beslendi, büyütüldü.

  • 5İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Kısa zaman içinde tüm fakülteyi keşfetti. Öğrencileri ve öğretim üyelerinin gönlünü kazandı.

  • 6İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Kimi zaman öğrencilerle derse girdi, kimi zaman kütüphanede sabahladı. Hatta tuvalet sırası bile bekledi.

  • 7İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    "BAŞTA O BİZİ TAKİP EDİYORDU, ŞİMDİ BİZ ONU"

    İki tıp fakültesi öğrencisi ise Şanslı için bir Instagram hesabı açtı. Başta eğlence için açılan hesap kısa süre içinde 16 binden fazla takipçiye ulaştı.

  • 8İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Kim olduklarının bilinmesini istemeyen öğrenciler o süreci anlattı:

  • 9İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    "Bir ders esnasında aklımıza geldi. Bizimle beraber her zamanki gibi ders dinliyordu. Zaten bizden de pek farkı yok.

  • 10İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Her yere giriyor, çıkıyor. Çok komik bir kedi. Sanki derse zorla gelmiş gibi görünüyordu.

  • 11İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Şanslı'yı herkes tanır. Aslında başta sadece okuldakiler ve Cerrahpaşa Tıp'taki arkadaşlar takip ediyordu. Sonra okul sınırlarını aştı ve bir anda fenomen oldu.

  • 12İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Hocalarımız da onu çok seviyor. Başta o bizi takip ediyordu şimdi biz onu takip ediyoruz."

  • 13İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    FOTOĞRAFLARI BİNLERCE BEĞENİ ALIYOR

     

    Şanslı'nın fotoğrafları kısa zamanda binlerce beğeni almaya başladı.

  • 14İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Paylaşılan fotoğraflara esprili yorumlar yapıldı. Öğrenciler laborutuvarda Şanslı'dan örnek alıp incelediler.

  • 15İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Bazen kopya çekerken yakaladılar. Hatta 10 yearschallenge'ı bile yapıldı.

  • 16İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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    Kısaca kendi aralarında yaptıkları esprilere Şanslı'yı da dahil ettiler.

  • 17İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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  • 19İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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  • 20İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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  • 21İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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  • 22İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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  • 23İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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  • 24İstanbul Tıp Fakültesi'nin fenomen kedisi: Şanslı
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