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İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, kendilerini derslerde, kütüphanede, koridorda yalnız bırakmayan kediyi kendilerinden biri gibi gördü.
Hatta onun için bir Instagram hesabı açtı. Öğrencilerle beraber ders dinleyen, kitap başında sabahlayan kedi, kısa zamanda fenomen oldu.
İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ona "Şanslı" ismini taktı.
Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Şanslı, 2015 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde doğan dişi bir kedi. Öğrenciler tarafından beslendi, büyütüldü.
Kısa zaman içinde tüm fakülteyi keşfetti. Öğrencileri ve öğretim üyelerinin gönlünü kazandı.
Kimi zaman öğrencilerle derse girdi, kimi zaman kütüphanede sabahladı. Hatta tuvalet sırası bile bekledi.
"BAŞTA O BİZİ TAKİP EDİYORDU, ŞİMDİ BİZ ONU"
İki tıp fakültesi öğrencisi ise Şanslı için bir Instagram hesabı açtı. Başta eğlence için açılan hesap kısa süre içinde 16 binden fazla takipçiye ulaştı.
Kim olduklarının bilinmesini istemeyen öğrenciler o süreci anlattı:
"Bir ders esnasında aklımıza geldi. Bizimle beraber her zamanki gibi ders dinliyordu. Zaten bizden de pek farkı yok.
Her yere giriyor, çıkıyor. Çok komik bir kedi. Sanki derse zorla gelmiş gibi görünüyordu.
Şanslı'yı herkes tanır. Aslında başta sadece okuldakiler ve Cerrahpaşa Tıp'taki arkadaşlar takip ediyordu. Sonra okul sınırlarını aştı ve bir anda fenomen oldu.
Hocalarımız da onu çok seviyor. Başta o bizi takip ediyordu şimdi biz onu takip ediyoruz."
FOTOĞRAFLARI BİNLERCE BEĞENİ ALIYOR
Şanslı'nın fotoğrafları kısa zamanda binlerce beğeni almaya başladı.
Paylaşılan fotoğraflara esprili yorumlar yapıldı. Öğrenciler laborutuvarda Şanslı'dan örnek alıp incelediler.
Bazen kopya çekerken yakaladılar. Hatta 10 yearschallenge'ı bile yapıldı.
Kısaca kendi aralarında yaptıkları esprilere Şanslı'yı da dahil ettiler.
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