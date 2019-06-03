Kilit nokta D-100 şaşırttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstanbul trafiğinde sıra dışı Pazartesi manzarası

İHA

Bayram tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine akın edince İstanbul trafiğinde Pazartesi gününün aksine görülmemiş manzaralar ortaya çıktı. İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan ve sabahın ilk saatlerinden itibaren durma noktasında ilerleyen D-100 karayolu Bostancı mevkiinde trafiğin sakin ve akıcı bir halde olması görenleri şaşırttı.

Kilit nokta D-100 şaşırttı


Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da yaşayan vatandaşların önemli bir kısmı kentten ayrılarak tatil yerlerine ve memleketlerine gitti. Cuma günü okul çıkışı ve cumartesi günü LGS sonrası İstanbul’dan ayrılanların oluşturduğu yoğunluk, yerini sakinliğe bırakmış durumda. Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk nedeniyle sıkışan ve trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği D100 karayolu Bostancı mevkii, belki de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor. Yol üzerindeki trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olması ve trafiğin oldukça akıcı bir şekilde ilerlemesi, görenleri hayrete düşürüyor.

D-100 karayolundaki trafiğin son durumu görüntülendi. Görüntülerde trafiğin her iki yönde de sorunsuz ilerlediği ve yoğunluğun yok denebilecek kadar az olduğu görülüyor. Öte yandan saat 09.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde iki olarak kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bayram mesajları 2019: En güzel Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri! 4 Haziran Ramazan Bayramı mesajı
GÜNDEMEn güzel bayram mesajları 2019
MEB açıkladı: LGS cevap anahtarı 2019! LGS Sayısal Sözel soru ve cevap kitapçığı!
GÜNDEMMEB açıkladı: LGS cevap anahtarı 2019!
Son dakika... Zap'ta 5, Pençe Harekâtı'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEM"Pençe" ve Zap'ta teröre darbe!
Batman'da köy yolundaki facia önlendi
GÜNDEMKöy yolundaki facia önlendi
Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor?
GÜNDEMBabalar Günü ne zaman?
Bayram namazı kaçta? İstanbul Ankara İzmir il il bayram namazı saatleri (04.06.2019)
GÜNDEMBayram namazı kaçta 04.06.2019
SON DAKİKA HABERİ! Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden bir uyarı daha!
GÜNDEMMeteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Genç kıza iğrenç tuzak!
GÜNDEMİğrenç tuzağa 4 gözaltı!
Arefe günü PTT bankalar ve eczane açık mı? 3 Haziran Banka EFT saatleri kaça kadar?
GÜNDEMArefe günü PTT bankalar eczane açık mı?
Boşanma aşamasında kocasını bıçakla ağır yaraladı!
GÜNDEMBoşanma aşamasında kocasını bıçakladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X