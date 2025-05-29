İstanbul'un Fethi mesajları 2025: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri
İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri 2025 paylaşımlarda yer almaya başladı. Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in, medeniyetlere başkentlik yapmış Şehr-i İstanbul'u fethedişinin 572. yılı kutlanıyor. Türk tarihi açısından mühim bir yeri olan fetihle ilgili olarak 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Biz de haberturk.com olarak bu özel tarihe dair paylaşım yapmak isteyenler için en güzel, anlamlı, kısa, uzun fetih mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte 572. yılına özel, resimli 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve Fatih Sultan Mehmet resimleri...
29 Mayıs İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirdiği bu kutlu fetih, Türk tarihinin unutulmaz zaferleri arasında yer alıyor. Fetihin 572. yıl dönümü İstanbul'da ve tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda 572. yılına özel İstanbul'un Fethi ile ilgili kutlama mesajları ve sözleri araştırılıyor. Özenle seçilmiş 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri seçenekleri haberimizde yer alıyor. İşte en anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri ile Fatih Sultan Mehmet görselleri…
EN GÜZEL VE RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.
Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlu olsun. Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.
Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 572. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.
Tarihimize altın harflerle kazınan 29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu saygı ve rahmetle anıyoruz.
İstanbul’un Fethi, geçmişin büyük zaferlerinden biridir. Bu büyük günü, millet olarak birlik ve beraberlik içinde kutlayalım.
Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.
İstanbul'un Fethi, sadece bir şehir değil, bir çağı değiştiren büyük zaferdir. Bu kutlu günü kutluyor, ecdadımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Fetih, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda hoşgörü ve barışın da simgesidir. Bu anlamlı günde, barış içinde bir dünya için çalışmaya devam edelim.
Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethi'ni kutluyorum.
Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 572. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.
Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım.
Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi kutlu olsun.
Güçlü bir inanç ve kararlılıkla aşılmaz denilen surları aşan Fatih Sultan Mehmet Han’ın azmi, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlu olsun.
"İstanbul'u biz Türklere armağan eden başta Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han ve Büyük Türk Hakanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. "
"Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'' diyen İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve askerlerini Feth'in 572. yılında rahmetle ve dualarla anıyoruz."
"Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethi mübarek olsun.
Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz"
Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.
Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. "Onlarca kez denendi, kaybedildi" demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.
Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum...
Her zorluğun aşılabileceğini gösteren büyük zafer, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde, mücadele ruhumuzu diri tutalım.
Genç nesillerimize, İstanbul’un Fethi'nin anlamını ve önemini öğretmek, tarihimize sahip çıkmak demektir. Bu büyük zaferin yıldönümünde, tarihimize olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.
29 Mayıs, tarihimize ışık tutan önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un Fethi'ni ve Fatih Sultan Mehmet Han’ı saygıyla anıyor, tarihimizin bu şanlı sayfasını unutmuyoruz.
İSTANBUL'UN FETHİ SÖZLERİ
"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)
"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir." Mustаfа Kemаl Atаtürk
Evet, pаdişаh benim. Ancаk siz yine de çiçekleri onа veriniz. Çünkü kendisi benim hocаmdır. -Fаtih Sultаn Mehmet
Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni. - Fаtih Sultаn Mehmet
"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."
İstаnbul'u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. - Fаtih Sultаn Mehmet
Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım. - Fаtih Sultаn Mehmet
"Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum..." - Fаtih Sultаn Mehmet
Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez. - Fаtih Sultаn Mehmet