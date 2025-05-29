İstanbul'un Fethi, sadece bir şehir değil, bir çağı değiştiren büyük zaferdir. Bu kutlu günü kutluyor, ecdadımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Fetih, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda hoşgörü ve barışın da simgesidir. Bu anlamlı günde, barış içinde bir dünya için çalışmaya devam edelim.

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethi'ni kutluyorum.