İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor.

YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada da, "İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM DA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışa ilişkin vatandaşları uyardı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da hafta boyunca etkili olan bunaltıcı yaz sıcakları, bu geceden itibaren yerini daha serin ve yağmurlu bir havaya bırakmaya hazırlanıyor.

AKOM ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta boyunca 35-38 dereceler aralığında seyreden bunaltıcı sıcakların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60 km/s), sıcaklıkların 10-12 derece birden azalarak 25-27 derece civarına kadar gerilemesi bekleniyor.

Bugün gece saatlerinden itibaren saat 03.00'ten yarın gece saatlerine kadar il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

İBB ekiplerinin, kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı tedbirlerini aldığı bildirildi.

AKOM, vatandaşları, dolu yağışı ve su baskını ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

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