İstanbul Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? İstanbul Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beylikdüzü Belediye başkan adayları İstanbul Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beylikdüzü Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:54 facebook

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