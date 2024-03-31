İstanbul Beyoğlu Belediyesi hangi partide? İstanbul Beyoğlu Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beyoğlu Belediye başkan adayları İstanbul Beyoğlu Belediyesi hangi partide? İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beyoğlu Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beyoğlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:54 facebook

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