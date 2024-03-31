İstanbul Beyoğlu Belediyesi hangi partide? İstanbul Beyoğlu Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beyoğlu Belediye başkan adayları
İstanbul Beyoğlu Belediyesi hangi partide? İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beyoğlu Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beyoğlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları..
İstanbul Beyoğlu BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığını 65156 alınan oy ve %49.86 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Haydar Ali Yıldız kazanmıştır.
Beyoğlu Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %49.86
Cumhuriyet Halk Partisi %43.99
Saadet Partisi %2.95
Büyük Birlik Partisi %1.58
Demokratik Sol Parti %0.95
Bağımsız Aday %0.22
Demokrat Parti %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi %0.20
Vatan Partisi %0.18
Bağımsız %0.05
Bağımsız Aday %0.02
İstanbul Beyoğlu BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHAYDAR ALİ YILDIZ - AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İNAN GÜNEY - CHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU - İYİ Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı YİĞİT YAZGILI - VATAN İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı DUYGU DELİBAŞ - BĞMSZ İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı TULUĞ ÜNLÜTÜRK - TKP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı TURGUT SAHTİYAN - SP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı BİLAL YALÇIN - AB İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı BURHAN TAŞOĞLU - MP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı SALİM YILMAZ - MP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı SEYFETTİN GÜLER - HÜDAPAR İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU - AP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı CEMİL KARA - DEVA İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ÜMİT BAHÇACI - DSP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı MURAT TOSMAK - BTP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı AHMET YÜKSEL - BTP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ZEYNEL ÖZMEN - YENİDEN REFAH İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL - ZP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK - MEMLEKET İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı YAVUZ YILMAZ - TİP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı TAHSİN ÇETİNKAYA - DP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı HAMİT CİLALI - MİLLİYOL İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAZIM ALPAY - YENİDEN REFAH İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ALİ HALUK KESKİN - DP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ALKAN GENÇ - TKP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı SİNAN ATÇEKEN - ANAP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU - YTP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı
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