İstanbul Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükçekmece Belediye başkanı kimdir? İstanbul Büyükçekmece Belediye başkan adayları
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Büyükçekmece Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları..
İstanbul Büyükçekmece BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığını 72853 alınan oy ve %50.34 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün kazanmıştır.
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %50.34
Adalet ve Kalkınma Partisi %47.45
Büyük Birlik Partisi %0.68
Saadet Partisi %0.64
Demokratik Sol Parti %0.40
Türkiye Komünist Partisi %0.23
Bağımsız %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi %0.16
Vatan Partisi %0.11
İstanbul Büyükçekmece BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİRECEP EROL - AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı HASAN AKGÜN - CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı NEJAT DURMUŞ - İYİ Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı GÜNEŞ BATUM - VATAN İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı MURAT KARAKOÇ - BĞMSZ İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı MURAT KILIÇ - TKP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı CAN KARABULUT - SP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı FURKAN YAŞAKAN - HÜDAPAR İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı BURHAN TAŞOĞLU - MP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı SALİM YILMAZ - MP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı YÜCEL SUNDUR - YENİDEN REFAH İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı YAŞAR ÖZTÜRK - ZP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı EKREM YILMAZ - DEVA İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS ÇELİK - DSP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı KADRİYE ÖZKUL - BTP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı AHMET YÜKSEL - BTP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı ESRA ÖZEN - TİP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı MUSA KARADEMİR - DEM Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı İBRAHİM DÖNMEZ - MEMLEKET İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı YAVUZ YILMAZ - TİP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı TAHSİN ÇETİNKAYA - DP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı HAMİT CİLALI - MİLLİYOL İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAZIM ALPAY - YENİDEN REFAH İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı SERTAÇ BEYAZOĞLU - MP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı ALKAN GENÇ - TKP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı SİNAN ATÇEKEN - ANAP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU - YTP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı NECATİ KAYNAR - AB İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
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