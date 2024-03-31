İstanbul Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükçekmece Belediye başkanı kimdir? İstanbul Büyükçekmece Belediye başkan adayları İstanbul Büyükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Büyükçekmece Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Büyükçekmece Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:54 facebook

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