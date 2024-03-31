İstanbul Çatalca Belediyesi hangi partide? İstanbul Çatalca Belediye başkanı kimdir? İstanbul Çatalca Belediye başkan adayları İstanbul Çatalca Belediyesi hangi partide? İstanbul Çatalca Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Çatalca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Çatalca Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Çatalca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Çatalca yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:54 facebook

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