İstanbul Şişli Belediyesi hangi partide? İstanbul Şişli Belediye başkanı kimdir? İstanbul Şişli Belediye başkan adayları
İstanbul Şişli Belediyesi hangi partide? İstanbul Şişli Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Şişli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Şişli Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Şişli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları..
İstanbul Şişli BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Şişli Belediye Başkanlığını 77242 alınan oy ve %48.49 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muammer Keskin kazanmıştır.
Şişli Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %48.49
Demokratik Sol Parti %28.89
Adalet ve Kalkınma Partisi %20.88
Saadet Partisi %0.68
Büyük Birlik Partisi %0.42
Türkiye Komünist Partisi %0.38
Bağımsız %0.18
Vatan Partisi %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi %0.09
İstanbul Şişli BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİGÖKHAN YÜKSEL - AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı RESUL EMRAH ŞAHAN - CHP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı AHMET ÜNAL - İYİ Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı CEMAL AKYILDIZ - VATAN İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı GÜRAY GÜNEŞ - BĞMSZ İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı GİZEM BATI AYAZ - TKP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı FATİH YILMAZ - SP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı RAİF ÖZYILDIRIM - HÜDAPAR İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı TARIK ORAKÇI - ABP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı FATMA KARAOĞLU - MP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı SERCAN KAYACAN - HÜDAPAR İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı UĞUR YENİSU - ZP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı MUHAMMED BENAN ŞENBAYRAM - DEVA İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı MAHMUT KAYMAK - DSP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı ALİ HAYDAR ÖZTÜRK - BTP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı RAMAZAN TURGUT - BTP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı GÜLŞEN KILINÇER - YENİDEN REFAH İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı MERT KARACULA - ZP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı MEHMET GÖĞERÇİN - MEMLEKET İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı İBRAHİM AVCI - DEVA İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı DERYA AVCI - DP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı ABDULBARİ DUMAN - HÜDAPAR İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı GÜLAY AKYÜREK - HKP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı MELEK KAZANCIOĞLU - MİLLİYOL İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı ARZU DURAK - ZP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı SANCAR ÖZTÜRK - DEVA İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı SEBAHATTİN NAZİR - ADP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇOBAN - EMEP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı MURAT YILDIZ - Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı AYTEN EREZ - DSP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ALTAN - Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı MEHMET TOLGA BEKTAŞ - TİP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı GÜLTEN ARABULAN - HKP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı HASAN GÜVEN - AB İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı
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