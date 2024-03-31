İstanbul Şişli Belediyesi hangi partide? İstanbul Şişli Belediye başkanı kimdir? İstanbul Şişli Belediye başkan adayları İstanbul Şişli Belediyesi hangi partide? İstanbul Şişli Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Şişli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Şişli Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Şişli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:37 facebook

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