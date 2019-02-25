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İstanbul’da önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonra megakent adeta beyaza bürünmüştü. Kar nedeniyle yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar ise soluğu cadde, sokak ve kavşaklarda aldı. Ataşehir’de bir maganda otomobiliyle caddede dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı, o anları hem araç içerisinde hem de dışarıdan kaydettiren maganda, kendi canını tehlikeye attığı yetmiyormuş gibi sürücüleri de tehlikeye attı. Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde ise yine maganda ve arkadaşları kar yağışı altında kavşakta yanlama hareketi yaptı. Bir süre sonra caddede aynı hareketleri yapan maganda, kısa bir süre sonra kayarak kaza yaptı. Kaza sonrası arkadaşlarıyla aracın üzerine çıkan maganda bir de üstünde poz verdi. Magandalar tüm bu anları marifetmiş gibi bir de sosyal medyadan yayınladı.
MAGANDALARA 18 BİN 435 LİRA REKOR PARA CEZASI KESİLDİ
İHA'nın haberine göre, görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından sivil trafik polis, 05 FH 256 plakalı otomobilin sürücüsü Y.M.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandaya “sürücü belgesi olmadan araç kullanmak” maddesinden 4 bin 36 lira, “drift yapmak” maddesinden 5 bin 10 lira, “muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak” maddesinden 235 lira, “zorunlu malı sorumluluk sigortası yaptırmamak” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda 9 bin 389 lira idari para cezası kesildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan maganda Y.M., adli işlemleri yapılmak üzere Ümraniye Çakmak Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. Ayrıca magandanın kullandığı araçta emniyet otoparkına çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.
HEM EHLİYETSİZLER HEM DE “DRİFT” YAPTILAR
Öte yandan Ataşehir’de yanlama yapan 34 NP 6573 plakalı otomobili kullanan diğer maganda M.E.B.’de yine sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şubeye götürülen bu magandaya da, “Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak/aday sürücü iken ceza puanından iptal” maddesinden 4 bin 36 lira, “drift yapmak” maddesinden ise 5 bin 10 lira olmak üzere toplamda 9 bin 46 lira para cezası kesildi. Yani magandalara toplamda 18 bin 435 lira gibi rekor bir idari para cezası kesildi. Bu maganda da işlemlerinin tamamlanmasın ardından adli işlemleri yapılmak üzere Yeni Çamlıca Şehit Salih Sevgican Polis merkezi Amirliğine sevk edildi.
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