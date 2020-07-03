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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 56 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan ve düzenlenen operasyonda yakalanan 59 şüphelinin 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul
DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye adlandırılan sokak satıcılarını yakın takibe almış, yaklaşık 3 ay süren çalışmaların sonucunda tespit edilen adreslere 29 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Kamuoyunda ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar ve Ümraniye merkezli olmak üzere 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanan 59 şüphelinin emniyetteki sorguları dün sona erdi. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 59 kişiden 56’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

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