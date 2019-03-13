İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde iken Elazığ’da yaşayan ve o tarihte 11 yaşında olan Burak Soylu’nun yazdığı mektuba cevap vermişti. İlkokul öğrencisi olan Burak Soylu, Erdoğan’a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti.

Erdoğan ise cevap mektubunda , “Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevinden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile” yazmıştı.

Yıllar öncesine dayanan o mektuplaşmanın tarafları bir araya geldi. Elazığ mitinginden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukat Burak Soylu ve kardeşi avukat Esra Soylu ile havalimanında görüştü. O dönemlere dair yapılan sohbette Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışmalarından bahsetti. 11 yaşında yazdığı mektubunda bahsettiği gibi hukuk fakültesini bitirdiğini bugün 12 şirketten oluşan bir holdinge sahip olduğunu belirten Burak Soylu, devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ifade ederek Erdoğan’ın el yazısı ile yazılan mektubunu gösterdi.

Show Haber'den Serhat Allaattinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşı ile konuştu.