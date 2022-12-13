TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en güzel yüze sahip insanlarını seçiyor. Dünyanın en güzel ünlülerinin olduğu liste aslında yıl sonunda görücüye çıkacak ancak adaylar sosyal medyadan açıklanıyor! İşte adaylardan bazıları...

Jessica Jung