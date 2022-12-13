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İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en güzel 100 yüzünü seçiyor. Her sene olduğu gibi bu senenin de adayları sosyal medyadan açıklanmaya devam ediyor. İşte dünyanın dört bir yanından en güzel ünlü adayları...

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  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en güzel yüze sahip insanlarını seçiyor. Dünyanın en güzel ünlülerinin olduğu liste aslında yıl sonunda görücüye çıkacak ancak adaylar sosyal medyadan açıklanıyor! İşte adaylardan bazıları...

    Jessica Jung
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Barbara Palvin
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Elçin Sangu
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Nolwenn
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Heart Evangelista
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Achiraya Nitibhon
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Madison Beer
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Ku Hye-sun
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Lera Abova
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Kelly Gale
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Diletta Leotta
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Malavika Mohanan
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Kendall Jenner
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Nay Chi Oo
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Zara Larsson
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Madelyn Cline
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Zeudi Di Palma
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Lara Bocci
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Milagros Lujan
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Brie Larson
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Esra Bilgiç
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Addison Rae
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Carina Zavline
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Engfa Waraha
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Daniela Nieves
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Özgü Kaya
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Kristina Pimenova
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    İlayda Alişan
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Nesrin Cavadzade
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Sara Orrego
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Nadia Ferreira
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Pamela Reif
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Çağla Şimşek
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Dilan Deniz Çiçek
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Olivia Rodrigo
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Selena Gomez
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Hailee Steinfeld
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Yael Shelbia
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Mahlagha Jaberi
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Hande Erçel
  • İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

    Thylane Blondeau

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