Doktor Will Powers'ın, henüz 12 haftalıkken sahiplendiği kedinin, ortalama büyüklükteki Savannah kedilerinden yaklaşık 2.5 santimetre daha uzun boylu olduğu belirtildi.

GÖRENLER PUMA SANIYOR

Kendisini 'çılgın kedi babası' olarak ilan eden Powers, "İnsanlar onu gördüğünde küçük bir puma olduğunu düşünüyor" dedi.

Öte yandan Fenrir, ailenin tek rekorlu üyesi değil. Zira sevimli kedi 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' Altair Cygnus Powers ile aynı evi paylaşıyor.