ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 'Fenrir' adlı Savannah cinsi kedi, 'dünyanın yaşayan en uzun boylu evcil kedisi' unvanını erkek kardeşinden devraldı.
BOYU NEREDEYSE 48 SANTİMETREYE ULAŞTI
Boyu 47.83 santimetreye ulaşan kedi Fenrir, bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Doktor Will Powers'ın, henüz 12 haftalıkken sahiplendiği kedinin, ortalama büyüklükteki Savannah kedilerinden yaklaşık 2.5 santimetre daha uzun boylu olduğu belirtildi.
GÖRENLER PUMA SANIYOR
Kendisini 'çılgın kedi babası' olarak ilan eden Powers, "İnsanlar onu gördüğünde küçük bir puma olduğunu düşünüyor" dedi.
Öte yandan Fenrir, ailenin tek rekorlu üyesi değil. Zira sevimli kedi 'dünyanın en uzun kuyruklu evcil kedisi' Altair Cygnus Powers ile aynı evi paylaşıyor.
REKORU KARDEŞİNDEN DEVRALDI
'Yaşayan en uzun boylu evcil kedi' unvanı, Fenrir'den önce yine Dr. Powers'ın baktığı Arcturus Aldebaran Powers'a aitti. Fenrir'in erkek kardeşi olan 48.3 santimetre boyundaki kedi Kasım 2017'de çıkan yangında hayatını kaybetmişti.
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