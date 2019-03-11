Gülben Ergen, Emre Irmak ile aşk yaşıyor

Geçtiğimiz aylarda Burak Törer ile yollarını ayıran şarkıcı Gülben Ergen'in müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Emre Irmak'ın Ergen'in şarkılarının bestecisi olduğu öğrenildi