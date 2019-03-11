Gülben Ergen, Emre Irmak ile aşk yaşıyor

Giriş: 11.03.2019 - 09:23 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz aylarda Burak Törer ile yollarını ayıran şarkıcı Gülben Ergen'in müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Emre Irmak'ın Ergen'in şarkılarının bestecisi olduğu öğrenildi

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    Şarkıcı Gülben Ergen, bir süredir aşk yaşadığı Burak Törer ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

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    İŞTE YENİ AŞKI

    Habertürk'ün haberine göre, yeni bir aşka yelken açan Ergen'in şarkılarının bestecisi müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, geçtiğimiz günlerde İzmir-İstanbul uçak seferinde birlikte görüntülenerek aşk iddialarını doğruladı.

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