Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

İntihar iddialarının arından açıklama yapan Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz; 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' demişti. Ancak bugün acı gerçek ortaya çıktı.





"EVLATLARDAN YÜZÜM GÜLMEDİ, ALLAH SİZLERİ GÜLDÜRSÜN"

'2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek , "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.

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