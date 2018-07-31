8 | 24

"Bir taraftan projenin tamamlanması için gerekli teknik ve altyapı çalışmaları devam edecek diğer taraftan uzmanlarımızın nezaretinde kazı çalışmaları devam edecek. Yeni bulgular ortaya çıktıkça bunlar koruma altına alınacak. Mevcut bulgular projenin takvimini değiştirir mi? Mevcut bilgilerden hareketle proje takviminin değişikliğine dair kesin bir tarih vermek söz konusu değil. Ancak olur ya da olmaz diye kesin bir ifade kullanmak da doğru değil. Bunu biraz zaman gösterecek. Çünkü biz tarihi mirasın yer altı ve yer üstü zenginliklerimizin bakanlık olarak bizim en büyük kültürel mirasımızdan birisi olduğuna inanıyoruz. Gerek hükümet yöneticilerimiz gerek il yöneticilerimiz gerek bakanlık yöneticilerimiz bu konuda son derece hassas. Bu alanda incelediğimiz bulgularda hassasiyetimizin bir göstergesi ve bu sonuna kadar devam edecek."