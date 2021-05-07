Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İşte normalleşmenin yol haritası

Tam kapanma planlandığı şekilde ramazan bayramı sonrasında biterse, normalleşme planı vaka sayılarına göre 3 aşamalı işleyecek. Haberturk.com 17 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz'a ayarlı yol haritasının detaylarına ulaştı

İşte normalleşmenin yol haritası
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat açıkladığı tam kapanma tedbirleri sonrasında koronavirüs tablosunda rakamlar henüz istenilen seviyelerin üzerinde olmasına karşılık gerileme kısmen sürüyor.

Bu noktada 18 günlük tam kapanma sonrasında istenen düşüş sağlanır ve vakalar 5 binin altına gerilerse yaza rahat girebilmek için sıkı tedbirler esnetilecek ve açık alanlarda kontrollü normalleşme ya da kontrollü sosyal hayat benzeri bir döneme geçilecek.

Hükümet söz konusu normalleşme adımları için çeşitli senaryolar üzerinde çalışırken ağırlık kazanan yol haritası şekilleniyor. Elbette bu pozitif senaryonun hayata geçirilmesi için ilk koşul günlük vaka sayılarının 5 binlere gerilemesi ve hedeflendiği gibi Rus Sputnik V aşısında beklenen dozların gelmesi.

KAPANMA 1 HAFTA UZAYACAK MI?

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında tam kapanma süresinin bir hafta uzatılma ihtimaliyle ilgili net konuştu: "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.”

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.

Peki bu kez kademeli gevşeme nasıl sağlanacak? Habertürk’ün edindiği bilgilere göre işte masadaki normalleşme takvimi şöyle:

17 MAYIS SONRASI

İlk olarak kısıtlamalardan en çok etkilenen restoran kafe vb işletmeler açık alanlarında (bahçe, cadde üzeri vb) hizmet verebilecek şekilde kapılarını açacak. Dış mekanı olmayan işletmelere belediyeler tarafından geçici imkanlar sağlanacak. İşletmelerde saat sınırı ise 21:00 olacak.

AVM’lerdeki ve diğer cadde mağazaları 29 Nisan öncesi düzende açılacak. Tek fark sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak yani cumartesileri esnaf dükkanını açabilecek insanlar sokağa çıkabilecek. Bu dönemde de okullarda yüzü yüze eğitim başlatılamayacak. Sokağa çıkma yasağı ise sadece Pazar günü uygulanacak.

1 HAZİRAN SONRASI

Önce 17 Mayıs sonrası sadece pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Yaz sezonunun da başlamasıyla artık tam normalleşmeye bir adım daha yaklaşılmış olacak. Tüm eğlence mekanları ülke genelinde yeme içme yerleri de dahil olmak üzere artık saat 22:45’e kadar açık tutulabilecek. Yine tüm işletmeler açık alanlarda hizmet verecek şekilde faaliyet sürdürebilecek. Tatil kısıtlamaları da sona erecek. Eğitim kurumları bu süreçte de kapalı olmaya devam edecek ve uzaktan eğitim ile dönem sonlandırılacak.

1 TEMMUZ SONRASI

Bu tarihten sonra aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilecek. Yeme içme mekanlarının kapalı alanları da hizmete açılabilecek. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılırken eğitimde kapıların açılması artık eylüle kalacak.

Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika görev formu genelgesi: Çalışma izin görev formu süresi uzatıldı! - Haberler
GÜNDEMÇalışma izin görev formu süresi uzatıldı!
Genç öğretmen koronavirüse yenik düştü - Haberler
GÜNDEMGenç öğretmen koronavirüse yenik düştü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşıda fikri mülkiyet ve yeni anayasa mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşıda fikri mülkiyet ve ...
SON DAKİKA: Dehşeti anlattı: Seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz
GÜNDEMDehşeti anlattı: Seni linç ederiz, biz buraların ...
AKILLI ÇIKTI! Son dakika: Eşini boğarak öldürmüştü! Katil kocanın cezai ehliyeti tam çıktı! - VİDEO HABER
GÜNDEMEşini boğarak öldürmüştü! Cezai ehliyeti belli oldu!
Sarıyer'de köpeği çöpe atan şahıs serbest bırakıldı - Haberler
GÜNDEMKöpeği çöpe atan şahıs serbest bırakıldı
Mütevazi Bakan: Kültür ve Turizm Bakanı uçağa böyle bindi
GÜNDEMMütevazi Bakan
Arefe günü resmi tatil mi? 2021 Remazan bayramı arefe günü ne zaman, tatil mi?
GÜNDEMArefe günü resmi tatil mi?
SON DAKİKA: Çarpıcı müsilaj araştırması: Dip ölümü bekliyoruz - Haberler
GÜNDEMÇarpıcı müsilaj araştırması: Dip ölümü bekliyoruz
Türkiye’de aşılamada son durum
GÜNDEMTürkiye’de aşılamada son durum