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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat açıkladığı tam kapanma tedbirleri sonrasında koronavirüs tablosunda rakamlar henüz istenilen seviyelerin üzerinde olmasına karşılık gerileme kısmen sürüyor.

Bu noktada 18 günlük tam kapanma sonrasında istenen düşüş sağlanır ve vakalar 5 binin altına gerilerse yaza rahat girebilmek için sıkı tedbirler esnetilecek ve açık alanlarda kontrollü normalleşme ya da kontrollü sosyal hayat benzeri bir döneme geçilecek.

Hükümet söz konusu normalleşme adımları için çeşitli senaryolar üzerinde çalışırken ağırlık kazanan yol haritası şekilleniyor. Elbette bu pozitif senaryonun hayata geçirilmesi için ilk koşul günlük vaka sayılarının 5 binlere gerilemesi ve hedeflendiği gibi Rus Sputnik V aşısında beklenen dozların gelmesi.

KAPANMA 1 HAFTA UZAYACAK MI?

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında tam kapanma süresinin bir hafta uzatılma ihtimaliyle ilgili net konuştu: "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.”

PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.

Peki bu kez kademeli gevşeme nasıl sağlanacak? Habertürk’ün edindiği bilgilere göre işte masadaki normalleşme takvimi şöyle:

17 MAYIS SONRASI

İlk olarak kısıtlamalardan en çok etkilenen restoran kafe vb işletmeler açık alanlarında (bahçe, cadde üzeri vb) hizmet verebilecek şekilde kapılarını açacak. Dış mekanı olmayan işletmelere belediyeler tarafından geçici imkanlar sağlanacak. İşletmelerde saat sınırı ise 21:00 olacak.

AVM’lerdeki ve diğer cadde mağazaları 29 Nisan öncesi düzende açılacak. Tek fark sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak yani cumartesileri esnaf dükkanını açabilecek insanlar sokağa çıkabilecek. Bu dönemde de okullarda yüzü yüze eğitim başlatılamayacak. Sokağa çıkma yasağı ise sadece Pazar günü uygulanacak.

1 HAZİRAN SONRASI

Önce 17 Mayıs sonrası sadece pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Yaz sezonunun da başlamasıyla artık tam normalleşmeye bir adım daha yaklaşılmış olacak. Tüm eğlence mekanları ülke genelinde yeme içme yerleri de dahil olmak üzere artık saat 22:45’e kadar açık tutulabilecek. Yine tüm işletmeler açık alanlarda hizmet verecek şekilde faaliyet sürdürebilecek. Tatil kısıtlamaları da sona erecek. Eğitim kurumları bu süreçte de kapalı olmaya devam edecek ve uzaktan eğitim ile dönem sonlandırılacak.



1 TEMMUZ SONRASI

Bu tarihten sonra aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilecek. Yeme içme mekanlarının kapalı alanları da hizmete açılabilecek. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılırken eğitimde kapıların açılması artık eylüle kalacak.

Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.