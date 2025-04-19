Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstiklal Caddesi'nde kapatıldığı yönünde polis anonsları yapıldı

        İstiklal Caddesi'nde kapatıldığı yönünde polis anonsları yapıldı

        İstanbul Valiliği, CHP'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı bu akşam saat 19.00'da İstiklal Caddesi'nde yapacağı yürüyüş nedeniyle bazı metro ve füniküler istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. Bu çerçevede İstiklal Caddesi'nin kapatıldığı yönünde polis anonsları yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 19:05 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstiklal Caddesi'nde polis anonsu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığına eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını bildirdi.

        Bugün ise Taksim ve eylem güzergahının metroyla ulaşıma kapatılması kararı verildi.

        Metro İstanbul'dan karara ilişkin sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

        "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

        İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİS ANONSLARI

        Aynı çerçevede CHP’nin 19.00'daki yürüyüşü öncesi, polis tarafından İstiklal Caddesi'nin kapandığı yönünde anons yapıldı.

        POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMİYOR

        Öte yandan CHP'nin "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için" Tünel’den Taksim’e yürüyüşüne polis tarafından izin verilmediği belirtildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstiklal Caddesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi