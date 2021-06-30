İstinaf, Gurbanoğlu'nun cezasını onadı

AA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na yerel mahkeme tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince, Gurbanoğlu'nun 5 Mart'ta yargılandığı davaya ilişkin verilen karar üzerine yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından aldığı kararda, Gurbanoğlu'na verilen 5 yıllık hapis cezasına ilişkin kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedilen kararda, bu nedenle sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun avukatlarının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmeyerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği bildirildi.

Öte yandan kararda, Mubariz Gurbanoğlu hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin ise dosyanın Yargıtay'da geçireceği muhtemel temyiz süreci dikkate alınarak kaldırıldığı, sanık hakkında orantılı nitelikte adli kontrol tedbirinin devamını gerektiren koşullar bulunduğu gerekçesiyle bu tedbirin "İstanbul il sınırlarını terk etmeme" şeklinde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararda, sanık Gurbanoğlu hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına hükmedildiği ifade edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun, "FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Mart'ta açıkladığı kararında, sanık Gurbanoğlu'nu "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve aldığı ceza miktarını dikkate alarak tahliyesine karar veren heyet, sanık hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.