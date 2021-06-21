İsveç'te güvenoyu alamayan hükûmet düştü 0:00 / 0:00

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Başbakan Löfven, oylama sonrası basına yaptığı açıklamada, "Konuşacağız, farklı yollar deneyeceğiz ve ülkenin bir an önce hükümete kavuşmasını tekrar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Löfven bir haftalık süre içinde istifa edip parlamentoyu ya erken seçime götürecek ya da meclis başkanı ile bir araya gelerek yeniden hükûmet kurma girişimlerinde bulunacak.

Eğer Löfven başarısız olursa hükûmet kurma görevi, ılımlı Liberal Muhafazakar Partiye verilecek.

Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahipleri tarafından istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı sonrasında, parlamentonun gündemine gelmişti.

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Parti tarafından 2019 yılında kurulan azınlık hükûmetinin tasarıyı gündeme alması üzerine, Sol Parti hükümetten desteğini çektiğini açıklamıştı.

Bu sonuçla 1958 yılından bu yana ilk defa İsveç'te gensoru önergesi ile hükûmet düştü.