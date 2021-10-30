G-20 açılışında "çok taraflılık" vurgusu 0:00 / 0:00

AA

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinden başkent Roma'daki G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele aldı.

Oturumun başında açılış konuşmasını yapan ev sahibi Başbakan Draghi, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına, iklim değişikliğine ve dijital vergilere atıfta bulunarak "Bugün gördüğümüz problemler karşısında çok taraflılık en iyi yanıt. Bu, bir seçenek değil. Farklılıklarımızın üstesinden gelmeli ve bu forumun ruhunu yeniden keşfetmeliyiz." dedi.

Uluslararası toplumun salgınla mücadele ettiğini dile getiren Draghi, geleceğe iyimserlikle bakabileceklerini söyledi.

Draghi, İtalya’nın dönem başkanlığında daha adil bir ekonomik toparlanmayı teşvik ettiğini kaydetti.